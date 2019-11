Při školním výletu zemřela jedna z lysických učitelek, další se zranila stejně jako několik lidí. Podle záchranářů se u nich jednalo o lehčí zranění. „S politováním musím oznámit, že včera 14. 11. došlo při školní exkurzi k dopravní nehodě, při které přišla o život naše paní učitelka. Tato tragická událost velmi poznamenala chod naší školy a všechny žáky i zaměstnance školy hluboce zasáhla,“ informovala v pátek na webu ředitelka základní školy Pavla Nesnídalová.

Zároveň poprosila veřejnost o respektování soukromí všech, kterých se tato tragédie dotýká. Místní svolávají přes sociální sítě na pátek ve čtyři hodiny odpoledne pietní setkání před budovou školy. Tam by podle všeho mělo dorazit několik stovek lidí.

Nehoda se stala na silnici I/16 kousek od kruhového objezdu, kde se sjíždí na teplickou dálnici D8. Autobus narazil do nákladního auta, které jelo před ním. Autobus i nákladní auto jely ve směru od Slaného na Mělník. Okolnosti tragédie policie stále vyšetřuje. „Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Příčinu a okolnosti nehody stále vyšetřujeme. O pomoc žádáme také řidiče, kteří v době nehody projížděli okolo a mohli by poskytnout důležitá svědectví. Nebo například záznam z palubní kamery,“ řekla mluvčí mělnické policie Markéta Johnová.

Autobus patřil lysickému zemědělskému podniku Zeas. Jeho řidič z nehody vyvázl se středně těžkým zraněním. „Nezlobte se. K nehodě se nebudu vyjadřovat. Je to tragédie,“ uvedl ředitel podniku Jiří Šafář.

Šest zraněných si ve čtvrtek vyžádala také ranní nehoda Břeclavi. Na silnici I/55 do Hodonína se srazil linkový autobus, dodávka a osobní auto. Nehoda se stala kolem půl šesté ráno na mostě nad železnicí na okraji Břeclavi. Dodávce se na namrzlé vozovce rozkmital přívěs, na kterém byl naložený bazén. „Následně došlo k bočnímu nárazu do autobusu, který jel ve směru na Hodonín. Do přívěsu pak ještě narazilo osobní auto,“ popsala mluvčí břeclavské policie Kamila Haraštová.