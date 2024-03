Obecně děvčata. Kluci to v tomto mají jednodušší, většinou to tak neprožívají.

V čem si myslíte, že spočívá kouzlo úspěšnosti lysických žáků u testů z matematiky v posledních letech?

Myslím si, že je to kombinace více faktorů. My, učitelé, na žáky klademe vyšší nároky a vyžadujeme při práci důslednost. Jak se říká, bez práce nejsou koláče. Děti na sobě ale pracují taky samy. Bez jejich šikovnosti a snahy, to pochopitelně nejde. Podíl na tom samozřejmě mají také rodiče.

Když se vrátím do svých školních let, základ byla násobilka. Počítalo se hodně z hlavy. To už u dětí moc nevidím. Snaží se používat více kalkulačky, mobilní telefony…

Využívání moderních technologií je odraz doby. Je pravda, že děti mají tendenci vyhnout se tomu, aby používaly hlavu a vypomáhají si pomůckami, které jste zmínil. Konkrétně u násobilky je to hodně vidět. Někteří žáci s ní hodně bojují ještě i ve vyšších ročnících. Možná je to částečně dobou, částečně i v přístupu rodičů, kteří se snaží některé věci přesunout více na školu než v minulosti.

Žáci ze Základní školy Edvarda Beneše v Lysicích zvládají na Blanensku nejlépe testy z matematiky u přijímacích zkoušek na střední školy.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Přesto je moderní technika už v současnosti nedílnou součástí výuky nejen v matematice. Tablety, aplikace, interaktivní tabule…

Každý z učitelů na to má jiný náhled a techniku používá v různé míře. Mě to baví. Velmi ráda zkouším různé aplikace, dětem to zpestří výuku. Mají pocit, že jsou ve své době. Ale pozor, všeho s mírou. Já jsem pořád, jak se říká, ze staré školy. Matematika je v první řadě dril. Dětem říkám, sto příkladů spočítáte a pořád je to málo. Velké hraní s tablety tak není úplně mým favoritem, i když je používám. Existují aplikace, kde mají žáci při řešení příkladů okamžitou zpětnou vazbu, výsledek. Ti šikovnější neztrácejí čas a nečekají na pomalejší spolužáky. Na druhou stranu je to ale pro učitele časově náročnější s přípravou.

Účastní se žáci také matematických olympiád?

Ano, pravidelně jezdíme na okresní kola a často se podaří postup i do kraje. Letos to bohužel o fous nevyšlo. Olympiády jsou specifické v tom, že tam už žák musí umět dost věcí navíc. Nejedná se totiž jen o běžné učivo ze školy. Děti si tam musejí spoustu věcí z různých oblastí matematiky poskládat do souvislostí. Problém pak mají u slovních odpovědí. Výsledek sice spočítají dobře, ale pak mají matematicky popsat svůj postup, a s tím někdy bojují.

Na závěr klasická otázka, k čemu dětem bude matematika později v běžném životě?

Setkávají se s ní na každém kroku. Třeba při nákupech si můžou spočítat, jestli je zboží opravdu zlevněné nebo ne, u rodinného rozpočtu, při stavbě domu. Znalost matematiky také podle mě úzce souvisí s finanční gramotností.