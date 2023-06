O den později pak Lysičtí lákají na první večerní projekci. „Oslavy padesáti let lysického letního kina začínají v pátek o půl šesté večer. Vystoupí pěvecký soubor z místní základní školy, připraveno je zábavné povídání s režisérem Zdeňkem Troškou a scénáristou Markem Kališem. A na na závěr vystoupení skupiny ABBA World Revival. Akci moderuje Michaela Cásková, kterou znají diváci z televizních obrazovek z pořadu Dobré ráno,“ informoval hlavní pořadatel Pavel Šmerda.

Podle lysického starosty Pavla Dvořáčka chce městys provoz letního kina, které dlouhodobě pronajímá, udržet i v příštích letech. Dotuje jeho opravy i techniku. Letos obec koupila nový projektor. „Z mého pohledu je naše letní kino dědictví předků. Snažíme se o něj starat a postupně ho rozvíjet. Nechceme ho zrušit, i když není výdělečné. Návštěvnost ale má. Funguje i díky lidem okolo. Panu Müllerovi, který ho léta vede a dobrovolným hasičům v jejichž režii je občerstvení. Letní kino prostě k Lysicím historicky patří a nechceme to měnit,“ řekl Dvořáček.

Promítání filmů má v Lysicích velmi dlouhou a bohatou historii. První snímky publikum shlédlo podle pamětníků v hostinci U Labutě v roce 1919. Ve třicátých letech se pak promítání přesunulo do nově postavené sokolovny. „Začátkem šedesátých let však nastal pokles návštěvnosti. V roce 1962 začal tehdejší vedoucí kina Jan Popelka cítit, že je potřeba hledat jiné cesty a jít za diváky do přírody. Proto v roce 1963 zahajuje na sokolském cvičišti promítání širokoúhlých filmů s použitím pojízdného kina zvaného „Maringotka“ zapůjčeného z Brna. Zájem občanů a finanční úspěchy byly značné a tak se filmová představení každoročně opakovala,“ popsal tehdejší promítání Popelkův vnuk a současný vedoucí lysického letního kina Miloslav Müller.

Maringotka měla v Lysicích v roce 1969 fenomenální ohlas. Za jeden týden odehrála sedm představení, na kterých přišlo rekordních 4 074 platících diváků. Na jedno z představení jich dorazila bezmála tisícovka. „To byl hlavní impuls pro výstavbu stálého letního kina v Lysicích. Slavnostního otevření se dočkalo 30. června 1973. Na vybudování letního kina se podíleli i místní lidé, kteří na něm odpracovali 11 505 hodin zdarma a 8 120 hodin bylo placených. Rozpočet kina byl plánován na 348 000 korun, skutečné náklady však dosáhly bezmála čtyř set tisíc,“ zmínil dobové údaje Müller.

Fenomén letních kin si můžete připomenout zde:

Projekt na letní kino v Lysicích vypracoval František Sotorník, který ho jezdil s tehdejším vedoucím kina Janem Popelkou konzultovat do Prahy s odborníky z Ústřední půjčovny filmů. V roce 1983 vybudovali Lysičtí vedle promítací kabiny přístřešek, který slouží divákům v době nepříznivého počasí a mimo sezónu jsou v něm uskladněny lavičky.

Podle Müllera si letní kino oblíbili hned po jeho otevření nejen místní, ale i přespolní diváci. A tržbami od začátku válcovalo stálé kino v lysické sokolovně. „Tam byla v roce 1975 průměrně tržba na jednom přestavení 170 korun, v letním kině pak téměř dva tisíce korun. Nejvyšších tržeb letní kino dosáhlo v roce 1986 s 377 638 korunami. V roce 1994 to už ale bylo pouze 244 474 korun. V letech 1985 a 1986 navštívilo kino každý rok přes 36 tisíc diváků, v roce 1990 to bylo asi 29 tisíc diváků a v roce 1994 již pouze asi 11 tisíc diváků. V současnosti počet diváků dosahuje do 3 tisíc za sezónu,“ upřesnil vývoj návštěvnosti a držeb současný vedoucí lysického letního kina.

Na konci osmdesátých let otevřeli v lysické sokolovně kinokavárnu a do sálu pořídili širokoúhlé plátno. Ale to už byla jen labutí píseň tamního kamenného kina. V roce 1991 byla kinokavárna pro malý zájem návštěvníků uzavřena a stále kino ukončilo provoz o rok později. Lysičtí tak udrželi jen letní kino.

Jeho areál se před deseti lety dočkal rekonstrukce a digitalizace za několik set tisíc korun. Včetně nového omyvatelného povrchu promítacího plátna. Letos přibyl nový laser projektor s větší svítivostí, což umožní promítat o něco dříve než dosud. „Promítací sezóna bude zahájena v sobotu 17. června animovanou pohádkou Mimoni 2: Padouch přichází. 30. června a 1. července se bude promítat pohádka Největší dar a jako každoročně budou mít děti se samými jedničkami na vysvědčení vstup zdarma,“ dodal na závěr Miloslav Müller.