Ludvík Daněk, blanenský olympijský vítěz, zemřel před dvaadvaceti lety

Atletický svět si v těchto dnech připomene dvaadvacet let od úmrtí blanenského diskaře, olympijského vítěze a světového i evropského rekordmana Ludvíka Daňka. Rodák z blanenských Hořic se sportu věnoval od školních let, zkoušel například lyžařskou severskou kombinaci, ale od svých osmnácti let se rozhodl pro hod diskem.

Ludvík Daněk | Foto: Archiv