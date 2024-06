/FOTO, VIDEO/ Lhář. Tak se jmenuje zbrusu nová skladba a klip multižánrové brněnské formace The People. Hudebníci ho natáčeli ve Svitávce na Blanensku. Konkrétně v unikátních prostorách rozlehlé secesní budovy, takzvané Velké Löw-Beerovy vily. Autorem hudby je známý český rockový zpěvák a skladatel Václav Noid Bárta, který se postavil také za kameru a klip byl v jeho režii.

Löw-Beerova vila ze Svitávky září v hudebním klipu. Za kamerou stál Noid Bárta | Video: se souhlasem The People

V těchto dnech už je také klip ke shlédnutí na sociálních sítích. Text napsal Tomáš Belko. „Příběh klipu je o zamilovaném páru, ve kterém muž lže své partnerce a zatajuje jí, že je v gangu. Když to partnerka zjistí, rozzuří se a chce, aby její milý z gangu odešel, což jí slíbí a také se o to pokusí. Jak už to ale bývá, z gangu se jen tak neodchází a příběh se začne komplikovat a vyostřovat. Jak to celé dopadne můžete vidět na našich sociálních sítích,“ řekl Deníku kapelník a trumpetista z The People Tomáš Kašník.

V klipu si zahrál nekompromisního bosse gangu, ostrého jako břitva. O role zamilovaného páru se podělila zpěvačka Lucie a zpěvák Libor. Trombonista Radek pak před kamerou hrál přítele páru. „Natáčení jsme si neskutečně užili, i když bylo trochu náročnější, protože přece jen nejsme herci a museli jsme zvládnout i trochu drsnější scény. Ale pod skvělým vedením Vaška se z toho stala zábava a dostal z nás i to, v co jsme ani nedoufali,“ okomentoval natáčení klipu, do kterého se zapojilo všech třináct členů kapely, Kašník.

Löw-Beerovu vilu si hudebníci vybrali, protože její interiéry parádně zapadaly do zvoleného motivu klipu. Navíc tu před několika lety koncertovali. „Prostředí vily na nás působilo, jak kdybychom se vrátili v čase, což ještě podpořily naše kostýmy. Je prostě fantastické. Také děkujeme paní starostce Miroslavě Zoubkové, že nám natáčení umožnila,“ dodal vedoucí kapely.

Ve skupině The People vystupují převážně absolventi a studenti Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, ale především dlouholetou praxí ostřílení muzikanti. „Můžete nás slyšet třeba v Národním divadle v Brně, Městském divadle v Brně, Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně a na řadě různých akcích po celé České republice,“ stojí na webu multižánrové kapely. Má ráda pop, disco, rock 'n' roll a nebo se střihnout i pořádně tvrdý rock. A obsazení třináctičlenné energické kapely z Brna s velkou dechovou sekcí? Zpěvačka, zpěvák, dvě trubky, dva trombony, tři saxofony, elektrická kytara, baskytara, klávesy a bicí.