Loví gigantické dravce. A vrací je zpět

Boskovice - Candáti dlouzí přes devadesát a štiky přes sto dvacet centimetrů. Sedmdesátikilový sumec, půlmetroví pstruzi a okouni s váhou přes kilo a půl. Ondřej Korčák z Boskovic se může pochlubit řadou trofejních úlovků. Gigantické dravce loví na přívlač v českých revírech. Technikou, při které rybáři většinou používají umělé nástrahy.

Vypreparované hlavy obřích predátorů u něj doma ale na zdi nevisí. Ulovené ryby totiž vrací zpět do vody. „S rybami strávím tolik času, že mi to přijde přirozené. Člověk už nemusí lovit, aby přežil. Velmi si vážím života ryb z volné přírody,“ vysvětluje pětatřicetiletý muž.



Vzpomínky na úspěšné souboje mu připomínají fotografie. Z nich nyní sestavil knihu Český dravec, kterou doplnil příběhy ze svých výprav. „Začal jsem si skládat fotky za posledních osm let a dělal si k tomu poznámky. Postupně jich přibývalo a najednou je z nich kniha,“ popisuje.

V rybaření hledá výzvu i odpočinek. Ryby Korčák loví už od osmi let. Dvanáct let se ale naplno věnoval motorkám. Závodil a také v tomto oboru podniká. Před několika lety se k rybaření opět vrátil. A proč si vybral zrovna lov dravých ryb? „Dravci mě přitahovali vždy. Jejich tajemnost, agrese a přežití silnějšího je pro mě ohromující,“ upřesňuje rybář.



Lov přívlačí na umělé nástrahy je podle něj aktivnější. Zároveň však těžší. „Ale krásné silné záběry to vynahrazují. Nejradši rybařím tam, kde je to co nejtěžší a kde každý rybář jen tak něco nechytí,“ vysvětluje lovec.



Chytat v zahraničí neplánuje. „Do ciziny jsem jezdil dřív. Ale zahraniční revíry, kde je přelstít trofejní rybu snadnější než u nás, mě už nelákají,“ dodává.

JAKUB SEKANINA