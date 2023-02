Michal Souček se v minulosti zúčastnil například televizní soutěže Riskuj a třikrát zápolil v AZ kvízu. Do soutěže Na lovu dělal on-line konkurz, když byl zrovna v lázních. Nakonec se dostal až do finále, kde získal velmi slušných dvanáct bodů. Ale i tak s ním Jiří Martínek alias Doktor Vševěd zametl a ze studia odjel s prázdnou. „Mrzely mě dvě otázky, které nebyly s odstupem času až tak těžké. Jenže ve studiu před kamerami pracuje nervozita. Časový limit, světla, člověk se potí a je pod tlakem. Věděl jsem ale do čeho jdu. I kdybych ty dvě otázky věděl, tak si myslím, že nevyhraji. Doktor Vševěd, to je prostě jiný level,“ bral prohru sportovně Souček, který učí matematiku a fyziku na blanenské základní škole Tomáše Garrigua Masaryka.

Blansko má mistry v Hospodském kvízu, tým All In porazil čtyřiapadesát soupeřů

Podle svých slov si věří ve sportovní oblasti, v historii a právě v matematice s fyzikou. Rezervy má naopak v kultuře. Na účast v další televizní soutěži se speciálně nepřipravoval. „Chodím pravidelně jednou týdně na Hospodský kvíz, sleduji internet. Souboj s Doktorem Vševědem byl pro mě úžasný zážitek. Atmosféra a moderátor Ondřej Sokol, vše bylo super. Došla mi pak spousta sms zpráv od kamarádů, kteří mi drželi palce,“ dodal Souček.

S podobnými pocity se se známou televizní soutěží před časem loučil také bývalý učitel a novinář z Blanska Bohumil Hlaváček. Stejně jako Souček má za sebou účasti v Riskuj a AZ kvízu. Pravidelně soutěží také v Hospodském kvízu, který se s Blanenska rozšířil po celé republice a je stále oblíbenější. S týmem All In dokonce Hlaváček v tomto kvízu vyhrál republikový titul a loni byli s kolegy druzí. Tehdy za sebou nechali družstvo se dvěma soutěžícími, kteří excelují na televizních obrazovkách jako lovci. „Právě při mistrovství republiky v Hospodském kvízu jsem se přihlásil do soutěže Na lovu. Jsem hravý, tak jsem do toho šel. Natáčení vyšlo až na druhý pokus. Se soutěžícími jsme si přáli proti sobě Doktora Vševěda. Když už do pekla, tak na pořádném koni. To se povedlo. Nervózní jsem před kamerami ve studiu nebyl. I když jsem do finálové štvanice nakonec neprošel, natáčení jsem si užil,“ řekl Hlaváček.

Mistrovství v hospodském kvízu: blanenský tým porazil televizní lovce, je druhý

Zastoupení v televizním klání Na lovu má Blanensko i díky zmíněnému fenoménu Hospodského kvízu. Se společníkem za ním totiž stojí Tomáš Hloušek, který je zároveň dramaturgem zmíněné soutěže. Zvýraznit ho mohl i konkurz na dalšího lovce, ke kterému se ve výběru přiblížil právě jeden z Hlaváčkových parťáků z blanenského týmu All In. Nakonec má tato postava jiné obsazení.