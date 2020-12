Pro rodinu Marcela Koupého z Boskovic je to tradiční výlet. Na Štědrý den chodí před polednem na Masarykovo náměstí, kde podpoří dobrou věc. Stejně jako stovky dalších lidí. Akce Polévka pro chudé i bohaté však letos kvůli opatřením spojeným s epidemií koronaviru nebude.

Polévka pro chudé i bohaté v Boskovicích. | Foto: archiv Deniku

Po pětadvaceti letech vůbec poprvé. „Ještě jsem tu zprávu nezaznamenal. Je to škoda, ale asi se nedá nic dělat. Na Štědrý den na náměstí chodíme. Kdo má chuť, dá si polévku. Do kasičky přispějeme na dobročinné účely. Je tam fajn atmosféra, člověk se potká se známými, které třeba dlouho neviděl. Popřejeme si do nového roku a pevné zdraví,“ řekl Deníku Koupý.