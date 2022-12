Pravidelně dvakrát týdně se tam do vody noří parta nadšenců. Říkají si Šok, šošůvský otužilecký klub. „Když je lom zamrzlý, vysekáme si díru v ledu a na chvíli se namočíme. Chodíme za každého počasí už několik let dvakrát týdně. Člověk je pak méně náchylný k respiračním onemocněním a organismus je odolnější. Ale k otužování se musí přistupovat s rozumem a postupně,“ řekl Deníku otužilec Ondřej Cibulka ze sousedního Sloupu.

Bez opakované chladivé koupele si už léta nedokáže běžný týden představit také Andrej Dzuba ze Šošůvky. Do lomu, který má kousek od domu, se chodí otužovat několikrát týdně. Letos v něm ve velkém stylu oslavil osmdesátku. „Přijela velká parta kamarádů a bylo to skvělé. Stejně jako tradiční březnové plavání. Na to jsme před několika lety pozvali herce Pavla Nového a do Šošůvky se velmi rád vrací. Je to sympaťák a prima chlap, který si na nic nehraje. V lomu jsme ho pokřtili a dostal list v malohanáckém nářečí. Po plavání nám udělal besedu a všichni byli nadšení,“ poznamenal Dzuba.

Vysoké náklady a zchátralá budova. V blanenských lázních končí sauna i posilovna

V lomu se otužilci koupali i na Štědrý den. V ledu si vylámali malý bazének. „Na plavání to nebylo, ale na osvěžení fajn,“ pousmál se Jan Nečas z Blanska.

Letos na podzim zažil lom velkou slávu. Otužileckou svatbu. V nedaleké Eliščině jeskyni ve Sloupsko-šošůvských jeskyních si řekli "ano" manželé Martin a Lucie Hanáčkovi. Oba otužilci tělem i duší. „Kamarád Andrej Dzuba ze Šošůvky navrhl, že po obřadu můžeme všichni vyrazit na koupání do zatopeného lomu v obci, kde bydlí,“ zavzpomínal na akci novomanžel Martin.

Když ho svatebčané po obřadu pustili konečně do lomu, volali, že má zásah. Pracuje totiž jako profesionální hasič. Manželka plavala uprostřed lomu v šatech na lehátku se stříškou. „Andrej Dzuba byl převlečený za vodníka. Řekl, že mi ženu ze svého království vydá, ale musím si pro ni doplavat,“ popsal svatební veselí v otužileckých kulisách muž.

FOTO: V Adamově dokončují lesopark, s naučnou stezkou a herními prvky

Když manželku dopravil na lehátku bezpečně ke břehu, dostal cylindr a, stejně jako žena, šátek na oči. Novomanžele jako krále a královnu čekalo další překvapení. Otužilci pro ně sehráli divadelní přestavení. Na břehu jako baleťáci a později i ve vodě jako akvabely. To už v lomu plavali všichni.

„Pak jsme se přesunuli na grilování a karaoke. Jedlo se, pilo a hodovalo až do rána. Bylo to naprosto perfektní a všichni jsme si svatební veselí moc užili,“ uzavřel povídání Hanáček.