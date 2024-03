Na konci února ho krajský úřad na žádost a později na základě odvolání současného majitele Dalibora Kučery vyjmul ze seznamu revírů, které obhospodařuje Moravský rybářský svaz. Podle Kučery svaz jeho pozemky využíval k rybaření neoprávněně.

„Je škoda, že to tak dopadlo. Chytal jsem tam sice málokdy, ale byla to krásná, i když těžká voda. Hodně se tam v kamenech na dně trhalo. Nějaké menší kapry se mi tam podařilo vytáhnout, ale ty velké, co jsem viděl v průzračné vodě, ne. Byly to zkušené, staré ryby. Viděl jsem tam plavat i kapitální štiky a úhoře,“ řekl Deníku rybář z Blanenska, který si nepřál zveřejnit jméno. Redakce ho ale zná.