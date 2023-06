„Co mám k tomu říct? Trať za více než sto let fungování přežila dvě světové války, komunisty a zařízne ji kraj kvůli slabé vytíženosti a úsporám. Je mi z toho smutno. Jak se postupně v poslední době škrtaly spoje a cestující se uměle směřovali do autobusů, bylo jasné, že to tak nakonec dopadne,“ říká Farský.

Nepomohly ani petice lidí z regionu a výzvy starostů z přilehlých obcí. Lokálka tak bude nově končit v Boskovicích odkud pojede zpět do Skalice. „Trať se mi vryla do paměti krásnou krajinou, ale hlavně kolegy. Jsme tu super parta, je to takový rodinný podnik. Držíme při sobě a pro mě je to za ty roky největší benefit. Prostě tu na dráze pracují samí srdcaři a myslím, že to vnímají i cestující,“ dodává strojvedoucí.

Má za to, že kdyby se do lokálky investovalo do nových zastávek blíže k centrům obcí a lépe zkoordinovala spojení s autobusy, jezdilo by vlakem více lidí. Z jeho pohledu je cestování vlakem pohodlnější a často i rychlejší. „To samé platí o investicích do zabezpečení přejezdů. Některé mezi poli musíme nyní přejíždět prakticky krokem, protože u nich nejsou světla. Do úpravy zabezpečení této tratě se nasype asi dvacet milionů paradoxně teď, po konci osobní dopravy, kdy od Boskovic dál k Opatovicím budou jezdit už jen nákladní vlaky,“ poznamenává.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

S motorákem měsíčně mezi Skalicí a Velkými Opatovicemi najezdí několik tisíc kilometrů. Celkem to jsou stovky tisíc. Vlaky pozoroval už jako kluk ze zahrady vedle boskovického židovského hřbitova. Vůbec neuvažoval o tom, že by zvolil jiné povolání než strojvedoucí. Na kolejích na severu Blanenska zažil však i nepříjemné chvíle. S motorákem má totiž za sebou i několik střetů s lidmi. Následky byly tragické. „Ani v jednom případě jsem tomu nemohl zabránit. Samozřejmě vzpomínky na ty mrtvé lidi se mi vrací. Nedá se to z hlavy úplně vytěsnit. Ale člověk se s tím musí naučit žít,“ říká.

Na sobotu s kolegy chystají dvě smuteční jízdy. Motoráky vyzdobené věnci vyrazí jako běžné spoje ze Skalice nad Svitavou před třetí a pátou hodinou odpoledne směr Velké Opatovice. Pojedou dva spojené motorové vozy. Pro cestující připraví železničáři pamětní listy s razítky, placky a drobné občerstvení. Po vesnických stanicích na trase budou vlát černé prapory. Už nyní tam jsou vyvěšená smuteční oznámení o konci lokálky. „Nejedná se o žádnou provokaci nebo partyzánskou akci. Bude to decentní a slušné,“ uzavírá Farský.