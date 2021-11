Na klesají tržby až o sedmdesát procent a počty zákazníků si stěžuje jednatelka restaurace La Patas v brněnských Bohunicích Veronika Csoka.

„Vláda nám hází klacky pod nohy, opatření jsou postavená na hlavu, jen nás tím šikanují. Tržby dnes klesly o dalších patnáct procent oproti minulému týdnu, kdy byl pokles zhruba o padesát procent oproti standardu. Kolem oběda jsme měli z šedesáti stolů obsazených pouze jedenáct, normálně jich je plných zhruba padesát,“ posteskla si jednatelka. Dodala, že všichni návštěvníci, kterých nebylo moc, měli platné certifikáty.

Opatření negativně ovlivňují i podnikání kadeřnice Markéty Píškové, která pracuje v salonu v centru Brna. „Do neděle jsem přednostně brala neočkované klientky s testem. Teď už obsloužím pouze očkované zákaznice, protože dodržuji nařízení vlády. Omezuje mě to, protože tím ztrácím tržbu i zákaznice, přesný propad nedokážu teď určit, protože je to ještě čerstvé, ukáže se to časem,“ uvedla Píšková.

Návštěvu restaurací či saun si na nějakou dobu odpustí Josef Večerka. „Je to diskriminace neočkovaných testovaných lidí s negativním výsledkem. Očkovat se nenechám, kampaň působí odpudivĕ, takže raději nikam nechodím. Vyřešil jsem to tak, že jsem si na zahradě postavil saunu a koupací sud,“ sdělil muž.

Žádné konflikty v první den zpřísněných pravidel zatím nezaznamenali brněnští strážníci. „Ani v exponovanou dobu kolem obědových meníček nebyly žádné potíže, které by souvisely s novými opatřeními. Nějaké komplikace by případně mohly přijít večer, kdy lidé obvykle vyráží sportovat či za zábavou,“ připustil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.