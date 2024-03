Obchodní řetěz na dotazy redakce odpověděl velmi stručně. Podle jeho zástupců nyní probíhají jednání ohledně prodeje zmíněného objektu. „Jednání jsou neveřejná,“ uvedla vedoucí firemní komunikace společnosti Lidl Eliška Froschová Stehlíková.

Jak už Deník před časem informoval, ve dvacetitisícovém městě se už krátce po uzavření prodejny spekulovalo o několika variantách možného využití. „Mně by se tam líbil prostor pro pořádání kulturních akcí. Takový doplněk k Dělnickému a Katolickému domu. Ale je mi jasné, že to je utopie. Tam musí být něco, co bude vydělávat. Obchod nebo nějaká výroba, případně sídlo firmy. Obchodů je ale v Blansku už na můj vkus dost,“ řekl Lubomír Rek z Vavřince.

Nejsilněji na veřejnosti v souvislosti s touto lokalitou rezonovala varianta s přesunem pobočky blanenské pošty, hobby market nebo obchod se zahradní technikou a nářadím. Mluvčí státního podniku Ivo Dosoudil přesun pošty vyloučil, stejně jako další změny. A to stále platí. „Ani v současné chvíli neplánujeme žádný přesun pobočky pošty v Blansku,“ informoval tento týden Dosoudil.

Blanenský Lidl v centru města je i po čtyřech měsících od uzavření stále prázdný. Řetězec jedná o jeho prodeji. Nemá prý ale ještě jasno.Zdroj: Deník/Jan Charvát

A co společnost M.S. Blanenská, která stála za nedávno dokončenou výstavbou zmíněného Obchodního centra v Poříčí? Pro ni by uvolněná lokalita s komerčními prostory v ulici Svitavská nedaleko centra města lákavá nebyla? „Nedostali jsme nabídku v čase, kdy by to pro nás bylo aktuální a zajímavé. Vše šlo mimo nás a už jsme do toho nechtěli vstupovat,“ řekl Deníku jeden z jejich společníků Zdeněk Přichystal.

V těsném sousedství bývalého supermarketu léta funguje zavedený autosalon. Někteří místní se domnívali, že by se případně mohl rozšířit i na uvolněnou plochu. Jeho šéf Zdeněk Němec tyto spekulace důrazně vyvrátil. „V tuto chvíli nemáme důvod naše prostory rozšiřovat. Nevím, co budeme mít za nové sousedy, sám jsem na to zvědavý,“ poznamenal Němec.