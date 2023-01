Poprvé v historii překonala v regionu hranici tří milionů korun. Ve středu byl aktuální součet 3 328 825 korun. „Z této částky věnovali dobrovolní dárci přímo do kasiček koledníků 3 217 057 korun. Na účet on-line sbírky, která ještě stále pokračuje, pak poslali dalších více než sto tisíc korun. Všem jim děkujeme za štědrost. Stejně jako lidem, obcím a organizacím, co se na sbírce a doprovodných akcích podíleli. A v neposlední řadě také dobrovolným koledníkům,“ sdělil šéf blanenské charity Pavel Kolmačka.

VIDEO: Tradice je zpět! V Boskovicích rozlévali Polévku pro chudé i bohaté

Stokorunou do tradiční sbírky přispěla například Markéta Kalová z Adamova. Podle svých slov se do ní zapojuje pravidelně každý rok. „Je to na dobrou věc a věřím, že peníze se dostanou k lidem v nouzi a někomu skutečně pomohou,“ řekla Deníku Rovnost žena.

Rekordní sumu se podařilo vybrat i organizátorům na Štědrý den v Boskovicích na akci Polévka pro chudé i bohaté. Přes dvaadevadesát tisíc. Rozdělili je na podporu dvou dětí z Boskovicka, které se potýkají s vážným zdravotním hendikepem. „Částku padesát tisíc korun dostalo dvouapůlleté děvčátko trpící spinální svalovou atrofií. V současné době se nachází v pěstounské péči. Dvaačtyřicet tisíc korun pak podpoří dvanáctiletého chlapce. Prodělal operaci mozku a následnou onkologickou léčbu,“ informoval Rudolf Burgr, který před čtvrt stoletím stál u zrodu této charitativní sbírky.

VIDEO: Tříkrálová sbírka v Jedovnicích: lidem žehnaly i Amazonky, podívejte se

Za uplynulých šestadvacet ročníků se už při ní podařilo vybrat přibližně 1 150 000 korun na dobročinné účely v Boskovicích a okolí. Akci od loňského roku organizují Střední pedagogická škola Boskovice společně s boskovickými skauty a Vyšší odbornou školou a střední školou v Hybešově ulici. Novinkou je možnost přispívat i v průběhu roku na transparentní účet například pomocí QR kódu. „Mám obrovskou radost, že se podařilo i v tak těžké době vybrat tolik peněz. Že se našlo velké množství lidí, kteří jsou ochotní pomoci. Ze společnosti dobro nevyprchalo, i když okolo nás se nyní děje spousta špatných věcí,“ poznamenala ředitelka SPgŠ Boskovice Leona Valterová.