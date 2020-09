Testy zdarma se budou provádět v Tišnově, Kyjově, Veselí nad Moravou a Hustopečích. Lidé by měli kvůli současné koronavirové epidemii nejprve do vybraného zařízení zavolat.

„Testu by se měli zúčastnit pacienti, kteří pociťují potíže jako kašel nebo dušnost. Zbystřit by měli pacienti straší padesáti let, kteří kouří a potýkají se s některým ze zmiňovaných příznaků. Naopak lidé s akutními příznaky jako náhlý kašel nebo horečka by rozhodně do ordinace chodit neměli. Tyto příznaky k projevům fibrózy nepatří,“ podotkla Ivana Čierna Peterová, místopředsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti a předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů.

Sára Jescheková, Jana Kudrhaltová