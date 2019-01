Adamov – Adamovské sídliště Horka leží ve strmém kopci. Někteří starší lidé tak mají problém dostat se z domu na větší nákup do supermarketu v centru města. Nebo k lékaři. Do zmíněné lokality jezdí autobus, který zastavuje na dvou místech. Někteří Adamovští však chtějí ještě jednu zastávku v ulici Sadová.

Sídliště Horka leží ve strmém kopci. Někteří starší lidé tak mají problém dostat se z domu na nákup do supermarketu v centru. Do zmíněné lokality jezdí autobus, který zastavuje na dvou místech. Někteří však chtějí ještě jednu zastávku v ulici Sadová. | Foto: Mapy.cz

Ve směru ze středu města. „Vyplynulo to z ankety, kde měli místní vybrat deset největších problémů ve městě. Zastávku tam chtěli hlavně starší lidé, kteří už se hůře pohybují. Nedaleko je výtah na lávku, jež vede do nejvýše položené části sídliště. Měli by to blíž než ze zastávky před školou," vysvětlil adamovský místostarosta Jiří Němec.

Zástupci města oslovili odborníky z oboru dopravy, kteří záměr posoudili. Z jejich závěrů však vyplývá, že autobusová zastávka v těchto místech stát nemůže. Kvůli příliš úzké silnici a špatnému výhledu. Navíc domy v ulici Sadová jsou od zastávky před školou v ulici Komenského vzdáleny jen asi tři sta metrů. „Podle norem má zastávka být do půl kilometru od výchozího bodu. Zastávka před školou tyto parametry splňuje a je na vhodném místě," uvedl projektant dopravních staveb Petr Odehnal.

Dodal, že stavbě v ulici Sadová brání také špatný rozhled. Je totiž v blízkosti velmi prudké zatáčky, kde výhled do silnice blokuje obchodní dům.

Navíc je tam silnice hodně úzká a stojící autobus by tam zvýšil riziko dopravní nehody. „Vzhledem ke stísněným podmínkám zde není možné udělat pro autobus samostatný záliv. Navíc je to v příliš prudkém kopci. Plocha zastávky nesmí být podle platných norem v podélném sklonu větším než šest procent. A tady je sedm a půl," poznamenal Odehnal.

Podle místostarosty Adamova Jiřího Němce tak záměr autobusové zastávky v ulici Sadová padá. „Rozšíření silnice v tom úseku není možné. Pozemky nejsou města. Navíc je to velmi nepřehledné místo, a kdyby tam ještě zastavoval autobus, zvýšilo by se riziko nehod," řekl Němec.