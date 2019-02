V ulicích Svitávky se před časem objevily letáky, ve kterých anonymní autor varuje před chráněným bydlením pro mentálně postižené muže. Podle pisatele budou klienti zařízení nebezpeční svému okolí. „Tito muži mají myšlení dětí v předškolním věku, ale tělo a sexuální potřeby dospělých. Každý z nich užívá silnou medikaci, kterou když si nevezme, tak hrozí riziko pro všechny v jeho okolí,“ píše se v letáku, který si v lednu mohli přečíst obyvatelé Svitávky.



Stavba chráněného bydlení pro mentálně postižené se tak stala tématem číslo jedna nejen v městysu, ale i na sociálních sítích. Vznikly i speciální webové stránky. Na nich jejich autoři svitávecké radnici vyčítají, že o projektu, který se připravuje od roku 2015, dostatečně neinformovala. „Nedávno se podařilo, i díky výzvě občanů zastupitelům, prolomit mlčení. V té někteří spoluobčané vyjadřovali své obavy a otázky k projektu chráněného bydlení. Tyto otázky však i nadále zůstávají nezodpovězeny,“ uvedli autoři webu Pavel Vrána a Jiří Bireš.

Podle starosty Svitávky Jaroslava Zoubka jsou informace o stavbě chráněného bydlení veřejně přístupné od začátku. Nedávno také vznikla pracovní skupina, která se projektem zabývá. Obavy obyvatel z klientů zařízení nesdílí. „Z mého lidského hlediska jsem zklamaný a je mi to líto, že až takové je uvažování některých lidí. Nechápu to,“ reagoval svitávecký starosta.



Chráněné byty ve Svitávce plánuje postavit Jihomoravský kraj pro klienty svého zařízení Paprsek ve Velkých Opatovicích. Půjde o dva domky, ve kterých najde nové místo pro život dvanáct lidí. „Není pravda, že naši klienti nejsou zvyklí na pohyb po obci, někteří chodí sami, někteří s personálem, protože by mohli špatně odbočit a ztratit se, nedomluvili by se v obchodě, nebo na úřadě. Nejsou nebezpeční,“ prohlásila ředitelka Paprsku Marie Wetterová a dodala, že chráněné bydlení pro klienty tohoto zařízení bez problémů od roku 2017 funguje i přímo ve Velkých Opatovicích.



„Máme dva byty v běžné bytové zástavbě. V každém bytě spolu bydlí čtyři uživatelé, společně hospodaří a starají se o domácnost. Někteří jsou již v důchodovém věku, ti mladší chodí do práce,“ podotkla Wetterová.



Chráněné bydlení pro klienty s mentálním postiženém funguje již několik let bez problémů i na jiných místech regionu, například v Blansku-Klepačově nebo v Boskovicích.