Lidé v Lysicích hodnotí život v městysu. Ve webovém dotazníku

Lysice – Obyvatelé Lysic se mohou vyjádřit k tomu, co jim v městysu chybí nebo co by chtěli změnit.

Stačí na webových stránkách obce vyplnit anonymní dotazník, který se na hodnocení života v Lysicích ptá. „Výstupy, získané z tohoto dotazníkového šetření, budou využity pro zpracování, aktualizaci a vyhodnocování stěžejních rozvojových dokumentů městyse, jako je Strategický plán rozvoje a Koncepce rozvoje,“ uvedly na webu Markéta Horáková a Kateřina Libosvárová z komise pro rodinu a volný čas. Dotazník mohou zájemci vyplnit do 5. dubna.

