Na Blanensku bude od osmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne otevřeno na třech místech. Na vodojemu s vyhlídkou v boskovické lokalitě Doubravy, na vodojemu v blanenské části Klepačov a také v čistírně odpadních vod v boskovické části Hrádkov. „Cílem akce je přiblížit veřejnosti, ale i žákům a studentům škol především to, jak je voda důležitá pro náš život. Jak je složité zajistit její nepřetržité dodávky do domácností a firem, jak je nutné vodu upravit pro to, aby byla nejen pitná, ale i chuťově dobrá. Zároveň se příchozí dozvědí, jak se čistí odpadní voda,“ uvedla mluvčí společnosti Iva Librová.