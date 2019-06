Letovice – Obyvatelům dvou místních částí Letovic se zlepšilo autobusové spojení s městem. Radnice vyjednala a zaplatila nové spoje do Lhoty a do Bobolek.

Lhota leží na kopci nad Letovicemi. Dlouhá léta do vesnice žádná pravidelná autobusová linka nevedla. Před pěti roky tam autobus začal jezdit ve všední dny ráno a odpoledne. Teď přibyl ještě spoj, který do vesnice dorazí po jedné hodině po poledni. „Bylo to na popud starších obyvatel, kteří ráno jeli do města, a pak se neměli jak dostat zpět. Museli čekat do čtyř hodin nebo se svézt třeba taxíkem,“ uvedla předsedkyně osadního výboru ve Lhotě Eva Hladilová.



Nový spoj město stál pětadvacet tisíc korun. Zatím je objednaný do konce roku. Pokud se osvědčí, v jízdním řádu zůstane. Na sedm tisíc korun radnici přišel autobus, který ve všední dny před půl sedmou odpoledne nově zajíždí do Babolek. „Spoj využijí děti, které se vracejí z kroužků. Dosud autobus zastavoval asi kilometr od vesnice a lidé pak museli pěšky,“ podotkl letovický místostarosta Radek Procházka.