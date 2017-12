Lidé pomáhají. Díky sbírce může nemocná žena na první biologickou léčbu

Lysovice – Trpí rakovinou a pojišťovna jí odmítla zaplatit biologickou léčbu. Jak už Deník Rovnost informoval, mladé matce Michaele Grimové z Lysovic na Vyškovsku se rozhodla pomoct obec. Na zaplacení léčby vyhlásila sbírku. Na účtu je už víc než 360 tisíc korun. Žena si tak mohla domluvit první léčbu. Půjde na ni čtvrtého ledna. „Hlavně, aby to zabralo. Můžu to zastavit,“ řekla s tím, že nakonec bude stačit méně peněz než předpokládala. Léčba zlevnila. „Jedna už stojí jen sedmdesát tisíc, ne sto šedesát. Nepotřebuji tak dva miliony čtyři sta tisíc, ale stačí milion sto dvacet tisíc,“ uvedla pacientka.

Onkoligická pacientka Michaela Grimová z Lysovic s dopisem, ve kterém pojišťovna zamítá proplacení biologické léčby.Foto: Deník / Grycová Alena

Pomoct se jí nerozhodli jen Lysovičtí. Zpráva o sbírce nenechala klidnou ani provozovatelku hospody v Rostěnicích-Zvonovicích Andreu Valovičovou. „Do hospody jsem umístila krabičku na příspěvky. Až jich bude dost, předáme hotovost přímo paní Grimové,“ přiblížila Valovičová. Sama rozbila prasátko, kde střádala peníze za kulečník.

Na krabici napsala také číslo účtu, kam můžou lidé posílat peníze. „Funguje to, spousta z nich si ho opisují a předávají ho dál,“ dodala.

A vstřícnější je i Všeobecná zdravotní pojišťovna, která Grimové úhradu biologické léčby zamítla. „Dosud hrál zásadní roli odmítavý postoj výrobce, který nechtěl nést odpovědnost za to, že lék funguje. V situaci, kdy si on sám nebyl jistý funkčností přípravku a navíc nešlo o jedinou možnost, jsme nemohli léčbu schválit,“ sdělil mluvčí pojišťovny Oldřich Tichý.

Sbírka na Míšu· na nemocnou Michaelu Grimovou vyhlásila sbírku obec Lysovice

· číslo účtu, na které můžou lidé přispět je: 115-5720710257/0100



Po sérii jednání však nyní vše nasvědčuje tomu, že výrobce negativní postoj změní. „Přípravek by pak mohl být v dohledné době hrazený z veřejného zdravotního pojištění,“ vzkázal Tichý.