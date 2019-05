Nápad se neujal. V kině stěna nebude. Měla stát asi tři miliony korun bez daně. „V projektu současných úprav amfiteátru lezecká stěna nefiguruje. Z mého pohledu by bylo lepší ji nejprve postavit v plánované sportovní hale. Ať už v Hybešově, nebo Sušilově ulici. Tam si ověříme, jaký o ni bude zájem,“ uvedl boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Nevyloučil, že v budoucnu může ve městě vzniknout lezecká stěna i pod širým nebem. „Ideální by na to byla například lokalita Červené zahrady, kde pracujeme na koncepci úpravy tamních sportovišť v jeden ucelený sportovní areál,“ dodal.

Podle boskovických lezců musejí za svým koníčkem jezdit třeba do třicet kilometrů vzdálené Kuřimi nebo do Moravského krasu. „Baví mě to, ale časově nezvládám někam dojíždět. Zhruba sedmnáctimetrová konstrukce promítací plochy v kině byla pro lezeckou stěnu ideální,“ uvedl tehdy za iniciátory petice Tomáš Znamenáček.

V podobném duchu mluví i amatérský lezec z Adamova Vladimír Bílý. „Nejbližší větší umělé stěny jsou pro mě v Brně nebo v Kuřimi. Na Blanensku o žádné rozměrnější nevím. V Boskovicích by podle mě určitě našla uplatnění nejen u místních lezců ale i z okolí. Pořád sice mohou jezdit do krasu, ale to je pro řadu z nich daleko a náročné na čas. Mít stěnu přímo ve městě je luxusní. Navíc má tento sport stále více příznivců,“ poznamenal muž.