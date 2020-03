Místostarosta Radek Mazáč na něm nastínil alternativní variantu stěny. „V tělocvičně na Střední škole André Citroëna chtějí vybudovat lezeckou stěnu a na podzim ji otevřít. Kdybychom se jako město přidali a stěnu rozšířili, mohlo by to být atraktivní a rychlé řešení. Se srovnatelnými podmínkami jako mají lezecké stěny v Kuřimi nebo ve Velkých Opatovicích. S pronájmem by neměl být problém,“ uvedl Mazáč.

Podle ředitele školy Karla Ošlejška chce škola vybudovat lezeckou stěnu vysokou asi sedm a půl metru a širokou osm metrů přibližně za dvě stě padesát tisíc korun. „To by na zdi zabralo polovinu volného prostoru. Město by tak mohlo v případě zájmu zaplatit dobudování druhé poloviny stěny za stejné peníze. Stěnu potřebujeme v první řadě pro výuku našeho oboru bezpečnostní služby a chceme ji také nabídnout veřejnosti,“ upřesnil Ošlejšek s tím, že o víkendu by bylo možné prostory pronajmout na sedm až deset hodin. Ve všední dny na dvě až tři hodiny.

Boskovický místostarosta Mazáč dále uvedl, že není možné při plánování výstavby haly upřednostňovat jednu skupinu sportujících. Výstavbu stěny přímo v prostorách haly sportovní komise nedoporučila. „Pokud by stěna byla ve zvláštní přístavbě, podle odhadů by to vyšlo na pět až sedm milionů. Samozřejmě jsme limitovaní penězi. Nechci se stavět do role odpůrce lezecké stěny ve sportovní hale, ale musíme vše skloubit s požadavky ostatních sportovců. Prioritou v hale jsou míčové sporty,“ poznamenal.

Opoziční zastupitel Radek Šamšula si naopak myslí, že stavba sportovní haly je pro lezeckou komunitu jedinečná příležitost. Vzhledem k výšce budovy by získala plnohodnotné podmínky a zázemí. „Na André Citroëna to nikdy nebude plnohodnotná lezecká stěna. Ani rozměry ani prostorem. Přesně to bychom v nové sportovní hale nechtěli. Zaznělo, že v Boskovicích není žádný organizovaný spolek lezců s tradicí. To je pravda. Kdybychom ale měli zázemí, je to jiné,“ dodal Šamšula.

Autor petice za výstavbu lezecké stěny Petr Ondráček poznamenal, že od výstavby haly by Boskovičtí mohli chtít víc. „Petice nebyla formou nátlaku, že se něčeho domáháme. Jen jsme chtěli legitimním způsobem doložit zájem lezecké komunity, že bychom chtěli novou sportovní halu také využívat a mít regulérní podmínky jako ostatní sportovci,“ vysvětlil Ondráček.

Finální podobu podkladů pro vypsání architektonické studie na výstavbu haly chtěli mít zástupci radnice zhruba v polovině března. Ke stavbě však mají výhrady lidé, kteří v této části města bydlí. Může se tak opakovat situace z ulice Slováková, kde protesty místních výstavbu stoply.