Levný byt i dovolená na horách. Nemocnice lákají nové sestry na benefity

Jižní Morava - Bezplatný odvoz do práce a zpět, levný byt nebo rekreace na horách. To jsou některé z benefitů, které nabízejí sestrám jihomoravské nemocnice.

Zdravotní sestra. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Novinkou Fakultní nemocnice Brno je autobus, který vozí sestry a nelékařský personál zdarma. „Jezdí denně po páté hodině ráno z Boskovic přes Černou Horu a Lipůvku do Brna. Tam zastavuje u Dětské nemocnice a v Bohunicích. Odpoledne se zase vrací. Chceme tím pomoci zaměstnancům, jako jsou sestry, sanitáři nebo farmaceuti,“ vysvětlil mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Po měsíci provozu nemocnice přínos autobusu vyhodnotí a rozhodne se, jestli ho bude nabízet dál.

Mezi další benefity zaměstnanců Fakultní nemocnice Brno patří například možnost ubytování ve vlastní ubytovně, zvýhodněné mobilní tarify nebo volnočasové aktivity a rekreace. Největšímu zdravotnickému zařízení v Brně chybí čtyři desítky sester.

Brněnská Úrazová nemocnice nabídla čtyřem sestrám výhodný pronájem velkometrážního bytu. „V červenci jsme získali od města byt v Masarykově ulici. Čtyři sestry se dělí o nájem, platí i s energiemi zhruba čtyři tisíce korun měsíčně. Na jaře plánujeme získat další byty, podle toho, jaká bude poptávka,“ vysvětlila hlavní sestra Andrea Lišková.

Kromě možnosti levného bydlení nabízí Úrazová nemocnice i další benefity. „Mezi nejoblíbenější patří příspěvek na dovolenou, dotované obědy nebo možnosti vzdělávání,“ vyjmenovala Lišková.

Zatím v nemocnici shánějí jen dvě sestry. Jejich zájem podle Liškové vzbudil dvoutisícový příplatek za směnný provoz.

O benefity je zájem i v brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny. „Třeba v loňském roce zaměstnanci mohli čerpat tři tisíce korun v naší lékárně na nákup vitaminových prostředků. O to byl velký zájem. Velký zájem jsme zaznamenali také o program na mobilní telefony, kde poskytujeme výhodné tarify jak pro zaměstnance, tak jejich rodinné příslušníky,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Přizpůsobovat benefity aktuálním potřebám sester se snaží brněnská Nemocnice Milosrdných bratří. „Zvlášť mladá generace má zcela jiné představy o tom, co preferuje. Snažíme se jim naslouchat. Přizpůsobujeme například mzdovou politiku nebo nabízíme rehabilitace, které sestrám pomohou při jejich obrovské tělesné i psychické zátěži,“ uvedl ředitel nemocnice Josef Drbal.

Zdravotnickému zařízení dlouhodobě chybí zhruba třicítka sester.

Náročnost práce sester potvrzuje i Lišková. „Mladší generaci se příliš nechce do směnného provozu, který je bezpochyby velmi náročný. Ke studiu také míří méně studentů. Je třeba chodit na nábory do škol už na základní školy či gymnázia, kde se mladí rozhodují, co budou dělat,“ míní.

Benefity nabízené sestrám

• Fakultní nemocnice Brno nabízí sestrám a nelékařskému personálu odvoz do práce a z práce autobusem zdarma. K dalším bonusům největšího brněnského zdravotnického zařízení patří ubytování ve vlastní ubytovně, zvýhodněné mobilní tarify nebo volnočasové aktivity arekreace.

• Úrazová nemocnice kromě jiného pronajímá sestrám velkometrážní byt za zvýhodněný nájem.

• Nemocnice Milosrdných bratří přizpůsobuje mzdovou politiku, nabízí rehabilitace a masáže.