„Do Letovic jezdím občas na nákup nebo na oběd. Dnes jsem měl štěstí a na náměstí zaparkoval v pohodě. Jindy se mi to tak dobře nepodaří. A jestli se tady na náměstí stání zpoplatní? Desetikoruna mě nezabije a déle jak hodinu tu nikdy nestojím,“ řekl Deníku Jan Bláha z Veselky.

Podle letovického starosty Petra Novotného funguje centrum Letovic v současnosti jako jedno velké odstavné parkoviště. Spousta řidičů tam auto odstaví na celý den a dál pokračují vlakem nebo autobusem. „Lidé, kteří si jedou do centra něco vyřídit, nemají kde parkovat. To je špatně,“ poznamenal Novotný.

Město proto nechá vybudovat nové parkoviště u hasičské stanice, která je od letovické radnice jen několik stovek metrů. Bude tam místo pro zhruba sedmdesát aut a stání bude zdarma. Stavební práce jsou už v plném proudu. „V centru pak stání zpoplatníme. V podobném režimu jako v Boskovicích. První půlhodina za korunu a pak se to bude zvyšovat. Zpoplatněné stání bude v centru od kruhového objezdu po železniční most. Fungovat by mělo začít ještě do konce letošního roku,“ upřesnil Novotný.

Novinku uvítala například paní Věra z letovické části Meziříčko. Do města totiž příbuzní vozili její maminku. Celé jméno zveřejnit nechtěla, redakce ji ale zná. „Dvaaosmdesátiletá paní o hůlce. Sama se nikam nedostala. A když se na náměstí nedá zaparkovat, co se dá dělat? Je to těžké. Děti moji maminku vozily k doktorovi nebo na nákup. A vím, že s parkováním v centru měly velký problém. Jen ať se za stání tady platí. Pak si třeba řidiči rozmyslí, jestli tam auto nechají a pojedou na celý den pryč nebo zaparkují jinde,“ řekla žena.