„S ohledem na další výstavbu domů ve městě je to velký problém do budoucna. Proto chceme příští rok otevřít tři třídy mateřské školy v budově bývalého biskupského gymnázia v ulici Tyršova. Pro sedmdesát dětí. Jedná se objekt v majetku města, ve kterém využijeme pro školku celé patro,“ uvedl Novotný.

Město nyní připravuje zřizovací listiny pro zařazení do sítě škol, v nejbližší době pak vypíše výběrové řízení na ředitele. Ten by měl nastoupit příští rok v březnu a školka začít fungovat od září. Úpravy zázemí budovy si vyžádají několik milionů korun.