Sedmitisícové Letovice mají šestnáct místních částí a ve městě se připravuje výstavba desítek nových domů. Poptávka je i z okolních obcí. Řada z nich není schopná kvůli omezeným možnostem předškolní vzdělání zajistit. „Připravujeme veřejnoprávní smlouvy s obcemi našeho mikroregion o zařazení do našeho školského obvodu,“ dodal Novotný.

Jednou ze zmíněných obcí je Stvolová. Podle starostky Oldřišky Kořístkové navštěvují tamní děti nyní školky v Deštné nebo Brněnci. Je jich zhruba pět. „Za zařazení do letovického školského obvodu jsme moc rádi. Jako velmi malá obec a školku si dovolit nemůžeme. Rodiče ze Stvolové často pracují v Letovicích a mít tam dítě ve školce je pro ně lepší. Ať už v nové školce v Tyršově ulici nebo v jiné,“ řekla Kořístková.

Budova bývalého gymnázia v Letovicích patří městu. V přízemí sídlí knihovna a informační centrum. V patře je pak Muzeum města Letovice. To však nově ustoupí potřebám školky. „Návštěvnost muzea je upřímně více méně nulová. Exponáty byly zapůjčené. Ani expozice k historii podniku Tylex to nezachránila. Nové prostory pro děti potřebujeme, za mě je to jasná volba. Úpravy horního patra a zelené plochy u budovy budou v řádech jednotek milionů,“ upřesnil Novotný.

Loni na podzim otevřeli mateřskou školu po desítkách let ve Spešově. Se dvěma třídami a kuchyní pro šestačtyřicet dětí. „Pro mě je to obrovský luxus a jsem za něj velmi ráda. Nemusíme startovat žádné auto a jezdit třeba do Ráječka nebo do Blanska. Pohodlně dojme pěšky, máme to kousek. Dcery, dvojčata, navíc mají teprve dva a půl roku a za běžných okolností by mi je vzali až na druhou polovinu školního roku. Samozřejmě v případě, že by byla volná místa, se kterými je však problém,“ řekla tehdy Deníku Rovnost jedna ze spešovských maminek Michaela Buchtová.

Stavba školky na obecních pozemcích včetně vybavení přišla na dvaatřicet milionů korun. Devadesát procent nákladů pokryla dotace z evropských fondů. Dělníci ji postavili na místě staré školní budovy, která šla k zemi.