Letovickou radnici povedou učitelé. Novotný a Procházka

Jižní Morava – Rozryli nám celou louku, dokonce se nebojí přijít až do vesnice. Na divočáky si stěžuje jednatel zemědělské společnosti Agris Jedovnice Jaromír Janíček. Škody firmy z Blanenska jdou podle něj do statisíců. „Nevíme, co s tím budeme dělat. Situace je čím dál horší, neexistuje žádná účinná obrana kromě odstřelu,“ je přesvědčený.