Letovice - Na většině hřišť v Letovicích by děti mohly lehce přijít k úrazu. Radní se snaží na opravy sehnat peníze.

Ilustrační foto | Foto: archiv

Ze sedmi dětských hřišť jich šest nevyhovuje, neodpovídají totiž bezpečnostním normám. Taková je bilance hřišť pro děti v Letovicích. Na stávajících hřištích by děti mohly lehce přijít k úrazu. Mohou si tam proto hrát pouze na vlastní nebezpečí. Během dvou let plánují letovičtí radní tuto situaci změnit.



„Maminky s dětmi si v Letovicích nemají kde venku hrát. Největší hřiště bylo u kláštera, ale tam už průlezky pár let nejsou,“ uvedla Lenka Forgáčová, která se stará o chod letovického mateřského centra Domeček. „Musely jsme tak hledat provizorní řešení. S místní mateřskou školou tedy máme domluveno, že sem maminky s dětmi mohou po skončení školky chodit na průlezky. Rodiče také svépomocí postavili hřiště v části města zvané Královec,“ dodala Forgáčová.



V průběhu dvou let by v Letovicích, ale i tamních místních částech, měly být doplněny nové herní prvky, které by vyhovovaly současným normám. „Na některých hřištích jsou kovové prolézačky. Ty sice stačily nám, současným normám už ale ne. Dnešní herní prvky musí být vyrobeny podle daných bezpečnostních prvků a také například terén hřiště musí mít odpovídající povrch,“ uvedl letovický místostarosta Vladimír Stejskal.



Letovičtí radní tedy shánějí peníze. „O dotace na opravu dětských hřišť jsme již žádali. Bohužel jsme peníze nezískali. Během příštích dvou let chceme požádat znovu a opravit tak co nejvíce hřišť, které vlastní město. Záleží ovšem, kolik peněz budeme moct uvolnit z městského rozpočtu. Opravy hřišť by měly přijít až na dva a půl milionu korun. Zatím spolupracujeme s mateřskými školami a mateřským centrem na projektech na nová hřiště,“ dodal letovický místostarosta.



Podle brněnského kontrolora dětských hřišť Luďka Simonidese jsou nové herní prvky ve městech nezbytné. „Zastaralé průlezky mohou být pro děti až životu nebezpečné. Na všech hřištích by měly být minimálně jednou ročně prováděny kontroly. Na dětských hřištích zjištujeme celkovou úroveň bezpečnosti zařízení, základů a povrchů. Zajímají nás i známky rozpadu nebo koroze. Sledujeme i chybějící součásti hřišť, opotřebení pohyblivých částí nebo konstrukční pevnost průlezek,“ uvedl kontrolor.