Letovice se rozrůstají. Město prodá padesát nových pozemků

Redakce

/VIDEO/ Zájemci o nové bydlení v Letovicích mají možnost nákupu jednoho z padesáti pozemků pro rodinné domy. Městský úřad prodejem pozemků na ulici Komenského reaguje na dlouhodobě velký zájem developerů a lidí, kteří mají zájem se do města přestěhovat. V současnosti mají Letovice necelých sedm tisíc obyvatel. O několik let později by se mohly rozrůst na osm a půl tisíce.

Letovice se rozrůstají. Město prodá padesát nových pozemků. | Video: se svolením městského úřadu v Letovicích

Velký zájem je podle starosty Petra Novotného pochopitelný. „Máme tady krásnou přírodu, pěknou architekturu a také je pro nás velká výhoda to, že Letovice jsou blízko Brna, a mezi oběma městy existuje přímé spojení hromadné dopravy,” řekl Novotný. Dodal také, že i přes to, že úvěrové podmínky lidí se letos zhoršili, zájem o pozemky je přesto velký. Zemřel Josef Krupa. Legenda české kulturistiky a prima chlap z Lažánek Podle starosty je město na očekávaný nárůst počtu obyvatel připravené. „S tím, že se Letovice během pár let zvětší počítáme. Loni jsme například otevřeli novou mateřskou školu. Také infrastruktura ve městě je dostatečná,” vyjádřil se Novotný. Také ale zmínil, že stěhování dalších lidí do Letovic musí být kontrolované. To je jeden z důvodů, proč jsou nové pozemky uzpůsobené tak, aby se na nich postavily rodinné domy. „Nechceme jít cestou bytovek. V nich často lidé koupí byt a pronajímají ho. Nájemníci se točí. Když si naopak někdo koupí pozemek na rodinný dům, bude tu bydlet. A také nechceme, aby se počet lidí ve městě zvyšoval překotným tempem, řekl už dříve pro Deník starosta. Husity u Bořitova ošetřují kameníci. Rolínkovo sousoší je staré bezmála sto let Pozemky město nabízí za tři tisíce korun za metr čtverečný. Případní zákazníci tak můžou zaplatit za jednu parcelu až několik milionů korun. Podle Novotného je ale cena férová. „Na místě postavíme veškerou infrastrukturu. Pozemky musíme připojit k vodě a elektřině. Navíc je potřeba postavit silnice a tak dále. Není to pro nás levná záležitost,” vyjádřil se starosta. Zmínil také, že za každý metr prodaného místa získá město jenom asi pět set korun. To ale pouze v případě, že vše půjde podle plánu a stavba infrastruktury se neprodraží. Zdroj: se svolením městského úřadu v Letovicích Že je cena adekvátní si myslí také realitní kancléřka Libuše Mazalová. „To, kolik zákazník zaplatí za metr čtverečný pozemku se odvijí od faktorů, jako je například velikost města, nebo poloha parcely. Tři tisíce korun je podle mě za tyto pozemky poměrně dobrá cena,” myslí si Mazalová. Zmiňuje také nedaleké Boskovice, ve kterých je cena za metr čtverečný stavebního prostoru běžně dvojnásobná. Vedení městského úřadu kromě pozemků v Komenského ulici připravit a prodat až sedm hektarů pozemků v areálu průmyslové zóny. MAREK BERČÍK

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu