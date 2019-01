Letovice - Bývalá skládka v Letovicích na Červeném vrchu dostane novou podobu. Letovičtí radní totiž plánují skládku rekultivovat a v jejím prostoru otevřít sběrný dvůr. Lidé se tak budou moci snadněji zbavit kovového či nebezpečného odpadu, stejně jako starého papíru a vyřazených elektrozařízení.

V současné době v Letovicích jeden sběrný dvůr k dispozici je, svou kapacitou však potřebám místních nevyhovuje. „Sběrný dvůr je pro potřeby města malý. Proto jsme se rozhodli požádat o dotace a postavit dvůr nový a přitom rekutivovat bývalou skládku,“ uvedl starosta města Radek Procházka.

Skládka bude zarovnána a zalesněna. „Nejprve upravíme skládku a poté chceme udělat z technického zázemí skládky sběrný dvůr. Ve městě jsme na to prostory nenašli. Chtěli jsme totiž, aby to bylo v místech, kde by dvůr co nejméně vadil okolí,“ uvedl vedoucí technického odboru města Martin Hoder.

Pokud se tedy Letovicím podaří získat příští rok dotace ze Státního fondu životního prostředí, v roce 2010 by v místech bývalé skládky mohl sběrný dvůr stát. „Žádost o peníze na rekultivaci skládky jsme už podali. Co se týče sběrného dvora, to jsme ještě nestihli kvůli problémům s pozemky. Budeme čekat na další výzvu,“ dodal Hoder.