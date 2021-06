Ve zmíněné lokalitě mají převládat opět rodinné domky. Letovice podle Novotného do výkupu pozemků pro výstavbu domů investovaly v uplynulých letech několik desítek milionů. „Myslím, že tímto krokem se nám podařilo pro Letovice vytvořit velký potenciál. Nechceme jít ale cestou bytovek. V nich často lidé koupí byt a pronajímají ho. Nájemníci se točí. Když si naopak někdo koupí pozemek na rodinný dům, bude tu bydlet. A také nechceme, aby se počet lidí ve městě zvyšoval překotným tempem,“ zdůraznil Novotný.

Před lety si chtěl v Letovicích postavit rodinný dům například Pavel Kratochvíl. Podle jeho slov byly možnosti ale velmi omezené. „Milion a půl na pozemek jsme neměli. Vím, že to řešilo hodně mladých rodin a nakonec koupily pozemek v okolních vesnicích. Včetně nás. Teď už je situace zřejmě příznivější. Město připravuje výstavbu v několika lokalitách,“ řekl muž.

V současnosti mají Letovice necelých sedm tisíc obyvatel. O několik let později by se mohly rozrůst na osm a půl tisíce. S nárůstem obyvatel ale radnice stojí před několika dalšími zásadními investicemi. Jednou z nich je výstavba nové základní školy s mateřskou školou, případně rozšíření školy v ulici Komenského. „V horizontu několika let je to naprostá nutnost. To víme už nyní. Potřebujeme nové prostory pro zhruba dvě stě padesát žáků základní školy a asi šedesát předškoláků. V hledáčku máme několik lokalit včetně varianty rozšíření školy v ulici Komenského,“ upřesnil letovický starosta.

Město společně se Svazkem vodovodů a kanalizací musí v souvislosti s nárůstem obyvatel vyřešit také rekonstrukci a rozšíření čistírny odpadních vod. Úpravy mají stát podle odhadů kolem šedesáti milionů korun a hotové budou do čtyř pěti let.

Svazek také loni odkoupil od společnosti Tylex čistírnu odpadních vod. V budoucnu ji přestaví na přečerpávací stanici. Proudila do ní asi třetina splašků z bezmála sedmitisícových Letovic. Zbylé dvě třetiny pak filtrovala městská čistička. Kupní smlouva byla na 17,5 milionu korun. Osm a půl milionu Svazek zaplatil hned. Město Letovice mu pak bude část investice splácet ze své plusovosti za členství ve Svazku. „O odkupu zmíněné čistírny se jednalo řadu let. Pro město velikosti Letovic je neekonomické a technologicky náročné čistit splašky ve dvou čistírnách. Do budoucna je to obrovská úspora. Jak provozní, tak co se týká případných oprav,“ uvedl tajemník Svazku Petr Tioka.

S očekávaným nárůstem obyvatel po výstavbě domů chce město místním nabídnou i lepší služby. Nyní nechává zpracovat studii na výstavbu krytých lázní. Ty by měly dělníci postavit poblíž základní školy v ulici Komenského. Velikostí mají být srovnatelné s lázněmi v nedalekých Boskovicích. „O projektu krytých lázní jsme slyšela. Ale než se postaví, tak už tady možná nebudu. Miluji saunu a ta mi ve městě citelně schází. Tak třeba se dočkám,“ řekla jedna z místních žen Helena Reitschmiedová.