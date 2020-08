„Autory těch nejlepších sloganů odměníme a využijeme je třeba na trička, placky nebo samolepky. Vykopáváme: „Letos žádné hygge v Dánsku, pohoda mě čeká v Blansku! “ napsali správci městské stránky.

Příspěvky a návrhy očekávají právě na sociální síti do konce týdne. Diskutující k soutěži přistoupili různě. „K čemu jezdit do Francie? Na Poduklí, tam to žije,“ navrhl Jiří Kučera, který přidal i další slogan: Pročpak trávit léto v dálce, skvěle je na Rožmitálce.

Další diskutující se rozhodli si i z téhle kampaně dělat legraci. „Když tě život nebaví, běž si skočit do Svitavy,“ rýpla si se svým sloganem v diskuzi Ivana Prudká.

A někteří hned věděli, kam návštěvníky pozvat. „Když je pěkně, není mráček, jezdí u nás malý vláček,“ lákal Jiří Šimkůj, který každou neděli ukazuje návštěvníkům svou modelovou železnici.