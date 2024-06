Na průjezd Husovickým tunelem v Brně mohou zapomenout řidiči po většinu letních prázdnin. Zůstane uzavřený od 1. července do 18. srpna kvůli pokračující stavbě velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova. Dopravu silničáři převedou na takzvanou starou Provazníkovu, a to v úseku od Tomkova náměstí po Merhautovu ulici v režimu jednoho jízdního pruhu v každém směru. „Od 2. června do poloviny srpna je pro auta uzavřená také Karlova ulice," zmínila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Právě 18. srpna plánují stavbaři zprovoznění hlavní trasy velkého městského okruhu na Tomkově náměstí a Rokytově. Práce tam úplně skončí do konce letošního roku.

V létě má začít oprava mostu u Hustopečí na Břeclavsku, který se nachází na nájezdu na dálnici D2 ve směru na Břeclav a Bratislavu. „Není v havarijním stavu, ale v současnosti je v pátém stupni, což značí špatný stav," potvrdila Trubelíková. Státní silničáři už vypsali soutěž. Předpoklad prací je podle nich od srpna do října. Související dopravní omezení přiblíží po podpisu smlouvy se stavební firmou.