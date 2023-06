BLANENSKO

Vlna gastronomie zpestří 16. až 18. června boskovický zámecký skleník, kam zájemci vyrazí na tradiční Food Fest Boskovice. Je libo vietnamské závitky plněné masem a zeleninou, nebo spíše pořádný kus masa? O jídlo nebude v polovině června v Boskovicích nouze. Organizátoři současně plánují doprovodný hudební program, návštěvníci však musí, podobně jako v ostatních případech, počítat se vstupným. Cena za lístky na boskovický gastronomický festival začíná na pěti set korunách.

Již skoro tři desetiletí k Boskovicím na Blanensku neodmyslitelně patří Festival pro židovskou čtvrť. Během čtyř červencových dnů vstřebají návštěvníci v amfiteátru letního kina hudbu nejrůznějších žánrů, zavítají do zmíněného zámeckém skleníku, synagogy či na panský dvůr. Chybět nebudou ani divadelní představení v kulisách boskovického hradu. „Není to jen o hudbě. To mě na tom baví. Když se mi oželí koncerty, jdu na divadlo,“ zamyslela se třeba Barbora Souček. Za vstupné lidé zaplatí šest set korun a více.

Vlna gastronomie zpestří boskovický zámecký skleník, kam zájemci vyrazí na tradiční Food Fest.Zdroj: Monika Šindelková