Letní tábory na Blanensku nabízejí poslední místa

Blanensko – Už za necelý měsíc začne školákům období plné výletů, her a zábavy. Kdo svůj prázdninový program ještě nemá naplánovaný, nemusí zoufat. Organizace na Blanensku totiž nabízejí pestrou nabídku letních táborů, a to jak příměstských, tak pobytových. S přihláškami by si však zájemci už měli pospíšit. Některé tábory totiž už mají plno, na dalších mají posledních pár míst.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Radka Kočová

Možnost přihlásit se na tábor mají ještě děti v Domě dětí a mládeže Blansko. „Na každý prázdninový týden máme připravený jeden příměstský tábor, plus nabízíme tři tábory pobytové. Hlásit se děti ještě mohou. Stává se nám, že rodiče dětem podávají přihlášku třeba až těsně před začátkem tábora. Nejlepší ale je, aby to stihli do konce června," řekl zástupce ředitelky blanenského Domu dětí a mládeže Tomáš Zachoval. Děti si tak mohou vybrat například z příměstských táborů s názvem Toulky po okolí, Letní desetiboj, Na plný pecky nebo Poklad Inků a další. Na pobytové tábory děti s blanenským Domem dětí a mládeže vyrazí například na Baldovec nebo do Jaroměře – Josefova. Připravit školákům prázdninový program nezapomněli ani v Domě dětí a mládeže Boskovice. Děti si mohly vybrat z šesti táborů. „Připravili jsme příměstské tábory Barevné léto a Univerzita prvního věku. Dále máme pobytové tábory Prázdniny trošku jinak v Hodoníně u Kunštátu a Stanový tábor vatry na drozdovské pile. Pro členy našich kroužků jsme ještě připravili Stanový tábor rybářů v Bulharech a Soustředění plavání v Boskovicích," vyjmenovala ředitelka boskovického domu dětí a mládeže Alena Staňková. Téměř plno Poslední volná místa však jsou už jen na třech z nich. „Přihlásit se děti mohou ještě do rekreační části tábora Prázdniny trošku jinak, na Stanový tábor vatry a asi pět volných míst máme ještě na příměstském táboře Univerzita prvního věku," řekla Staňková. Volná místa na táborech zatím nabízí i Dům dětí a mládeže Letovice. „Hlásit se ještě děti mohou na tři tábory příměstské. Ty jsou s tématikou Starověký Řím, Cestování časem a Netradiční sporty. Volno máme ještě i na pobytových táborech, a to Airsoftový tábor, potom tábor zaměřený na bojová umění a sebeobranu a volný je ještě i tábor určený pro rodiče a děti, který jsme nazvali Lesní stezkou," vyjmenovala ředitelka letovického domu dětí a mládeže Ivona Kubíková s tím, že přihlášky mohou zájemci podávat do dvacátého června. Největší zájem je podle ní o tábory jezdecké. „Ty už jsou plně obsazené," řekla Kubíková. O tábory nebudou ochuzené ani děti v Adamově. Hnutí Brontosaurus společně s občanským sdružením Dráček Mráček tam pořádá příměstský tábor pro děti ve věku od tří do šesti let. „Je to tábor pro školkové děti, takže s nimi budeme procvičovat jemnou a hrubou motoriku, budeme s nimi poznávat přírodu a chodit i na výlety," přiblížila za organizátory Eva Straková s tím, že volná místa na příměstském táboře stále jsou. Program budou mít děti každý den od tři čtvrtě na sedm ráno do čtyř hodin odpoledne. Děti od šesti do dvanácti let si příměstský tábor užijí i v Rájci-Jestřebí. Tábor má název Indiánské léto. „Pořádáme dva turnusy, kapacita je dvacet dětí. Příměstský tábor pořádáme každoročně už čtyři roky a je o něj zájem. Na oba dva turnusy už je plno a další turnus už vypisovat nebudeme," řekla za organizátory Alena Hrbková.

Autor: Jan Charvát