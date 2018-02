Letní kino v Boskovicích čekají další opravy. Vozíčkáři získají nové posezení

Blanensko, Vyškovsko - Přestavba kryté části hlediště, oprava promítací kabiny a záchodů, prostor pro stánkový prodej či nové posezení pro vozíčkáře. To jsou novinky, které přinese druhá etapa oprav letního kina v Boskovicích. „S pracemi začneme na konci března,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje a investic boskovické radnice Petr Zouhar.

Přírodní amfiteátr s letním kinem v Boskovicích.Foto: DENÍK/Leona Paroulková

Původní náklady na druhou etapu činily šest milionů korun. „Částku jsme navýšili na jedenáct milionů. Dřív jsme nepočítali s celkovou opravou promítací kabiny a novým prostorem pro stánkový prodej,“ vysvětlila boskovická starostka Hana Nedomová.

Vedení města nepříjemně překvapil i stav ocelové konstrukce krytého hlediště. „Při stavbě nového zastřešení ji nahradíme,“ doplnil Zouhar. V areálu dělníci postaví i část oplocení či novou bránu. „Kino hojně využívají i pořadatelé kulturních akcí. Je v našem zájmu, aby bylo v pořádku,“ dodala Nedomová.

Do oprav kina letos investuje také blanenská radnice. „Zastřešíme vchod do kina a terasu kavárny. Přízemní části budovy získají novou střechu. Postavíme i menší sklad vedle kavárny, která v kině sídlí,“ přiblížil Petr Šamonil z blanenského stavebního úřadu.

Blanenští požádali o územní rozhodnutí. „Na opravy jsme v rozpočtu vymezili necelé dva miliony. Termín stavby zatím není známý,“ sdělil Jiří Svoboda z tamního investičního odboru.

Dva až tři roky počkají s rekonstrukcí biografu v Doubravici nad Svitavou na Blanensku. „Teď na ni nemáme peníze, ale zasloužil by opravu,“ myslí si doubravická starostka Jana Otavová.

Ani ve Vyškově rekonstrukci kina neplánují. „Spíš řešíme, kde letos bude promítat letní kino. Ještě loni sídlilo v prostorách pivovaru. Ten už je ale zavřený,“ zmínil za vyškovské kino Pavel Procházka.

Biografy v okresních městech a obcích s nástupem multikin hromadně zanikala. V posledních letech je provozovatelé začali obnovovat. „Je to z velké části dané tím, že je dotují města. Peníze zamířily do digitalizace kin a celkově do nového vybavení,“ zdůvodnil současný trend menších kin filmový vědec a spolupracovník brněnského kina Art Miloš Henkrich.

Návštěvnost není podle něj vysoká. „Kinaři musí často promítat zaručené hity nebo české komedie. Sází na jistotu,“ informoval Henkrich.

Opravy kin

Druhá etapa rekonstrukce letního kina Boskovice



• náklady: 11 milionů Kč

• opravy: krytá část hlediště, promítací kabina, toalety, nová místa pro stánky a vozíčkáře



Kino Blansko: zastřešení vchodu a terasy kavárny



• náklady: 1,95 milionu Kč

• opravy: nová střecha na části budovy