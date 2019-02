Blanensko – Průjem, žloutenka typu A, malárie či pohlavní nákazy. To vše si lidé dovážejí domů z letní dovolené. Hygienici evidují v Jihomoravském kraji každý rok sto až sto padesát případů onemocnění, která si lidé přiváží ze zahraničí. Na Blanensku letos vedou trombózy a boreliózy. Bohužel v létě míří více žen i na potrat.

Ilustrační foto | Foto: shutterstock.com

Spousta lidí povoluje v letních měsících uzdu své vášni. Nechráněným sexem si však mohou přivodit pohlavní nemoc či nechtěné těhotenství. „Každý rok provádíme v létě nejvíc interupcí. V těchto měsících jsou totiž lidé čilejší. Větší výskyt pohlavních chorob jsme ale nezaznamenali. Možná je to tím, že na gynekologii chodí jen ženy. O mužské části populace, která míří na urologii, tedy nemáme zprávy,“ sdělil boskovický gynekolog Patrik Mosler.

V blanenské nemocnici skončili často pacienti s průjmy, trombózou či boreliózou. „Trombóza je hluboký zánět žil, který může člověka ohrozit na životě. Ohrožení jsou zejména starší lidé, kteří se vydají na dlouhou cestu autobusem či letadlem,“ upozornila primářska blanenské interny Naděžda Formánková. Podle ní by se tito lidé měli před cestou poradit s lékařem. Ten by jim mohl preventivně píschnout do břicha injekci na zředění krve. Někdy stačí i pouhé zavázání nohou.

I pobyt v tuzemsku může být nebezpečný. Lékaři nemocnice Blansko léčili tři případy boreliózy. „Ta pocházela z klíšťat, v jednom případě dokonce z komára. Lidé by neměli zanedbávat příznaky, které se u nich projeví,“ doplnila Formánková s tím, že někteří lidé zápasili i s průjmy.

Většina lidí, kteří si přibalí na cestu ze zahraničí domů zrádný dáreček, trpí průjmovým onemocněním. Tvrdí to Renata Vaverková z Krajské hygienické stanice v Brně. „S průjmem se léčí asi pětasedmdesát procent nemocných dovolenkářů. Většina z nich se uzdraví, závažnou komplikací však mohou být tato onemocnění pro malé děti. Dochází u nich totiž velmi rychle k dehydrataci organismu, když ztratí tekutiny průjmem nebo zvracením,“ popsala Vaverková. Ta doporučuje rodičům, aby nebrali s sebou na dovolenou do exotických zemí děti mladší tří let.

Hned na druhé příčce je žloutenka typu A. Přitom lidé mohou tomuto infekčnímu onemocnění zabránit včasným očkováním, a to i při cestách do Středomoří.

K nejzávažnějším nemocem, které si cestovatelé přivážejí z exotických zemí, patří podle Vaverkové malárie a horečka Dengue. „Jde o infekce přenášené hmyzem. Bohužel se každoročně setkáváme také s nežádoucími „suvenýry“ letních náhodných známostí. Těmi jsou závažné pohlavní nákazy,“ dodala Vaverková s tím, že cestovatelé často podceňují přípravu na exotickou dovolenou. Kromě očkování, které je potřeba už šest týdnů před odjezdem, by neměli zapomenout na další věci. „Většině těchto nemocí bylo možné předejít i zvýšenou opatrností a dodržováním zásad osobní hygieny,“ podotkla Vaverková.