Létali vzduchem hlavou dolů. Motosraz ozdobilo adrenalinové představení

Voděrady /VIDEO, REPORTÁŽ/ - Motokrosaři ve vzduchu. Třeba i hlavou dolů. Spousta kapel, které málokdy zahrají na jednom místě. Dražba dresů pro dobrou věc. Návštěvníci Motosrazu ve Voděradech mají celý víkend na pilno.

Motorkář Miroslav Čejka z Litvínova na místo dorazil už ve čtvrtek. „Prohlížím si vesničku, povídám si s montéry, kteří staví pódium. Piju pivo a užívám si atmosféru,“ chválí si akci jeden z návštěvníků. Ve Voděradech je poprvé, ale návštěvy nelituje. Naopak, příští rok vyrazí znovu.



Harlej, Kern, Doga. Zakázaný ovoce, Citron nebo Dymytry. O voděradském Motosrazu návštěvníci mluví spíš jako o hudebním festivalu. Fanoušci zaplňují prostor před pódiem vždy, když začne hrát jejich vytoužená kapela. „Přišli jsme se na oba dva dny. V pátek jsme se nejvíc těšili na Harlej. Doga byla taky výborná. Dnes se těšíme na Zakázaný ovoce, ale jsme zvedaní i na Citron,“ říká návštěvník z Blanska Jan Brychta. Na Motosraz se vydal počtvrté. Dodává, že je akce rok od roku lepší.





Největší bombou letošního programu jsou jízdy freestylových motokrosařů FMX v čele s Petrem Pilátem. „Tuto exhibici jsme připravovali tři roky,“ uvádí pořadatel akce Tomáš Opluštil.

Pilát si našel čas mezi závody a vydal se do Voděrad předvést, co dokáže. „Strašně se mi tady líbí. Celý rok jezdím závody po světě a moc exhibicí po Česku nemám. Je tady fajnová atmosféra. Myslím, že se lidé baví,“ říká o akci čtyřnásobný mezinárodní mistr České republiky v FMX Petr Pilát.



Jan Brychta s rodinou se nejvíc těšil na motokrosové skokany. „Přišli jsme se podívat na kluky, hlavně na Petra Piláta. Stáli jsme v první řadě. Není nad to cítit vůni spáleného benzínu. Byli výrobní. Po tom jsme se s nimi vyfotili,“ hodnotí vystoupení Brychta.

Líbí SE i motorkáři Čejkovi. „Byli skvělí. Stojky měli dobře nacvičený,“ chválí si návštěvník.



Organizátoři myslí i na charitu. Návštěvníci jsou svědky dražby dresů sportovců. Získaná částka zaplatí speciální pelíšky do inkubátorů pro předčasně narozené děti. Účastníci dražby přihazují třeba na dresy Kateřiny Neumannové, Tomáše Rosického nebo Karla Abrahama.

Do dražby se zapojuje i Petr Pilát a Petra Kuchta. Každý svůj dres vydražil za dvaatřicet tisíc korun. „Celkem se podařilo získat dvě stě dvacet čtyři tisíc korun. A dalších čtyřicet dělá tombola,“ uvádí pořadatel Tomáš Opluštil.

ADÉLA FORMÁNKOVÁ