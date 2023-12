/FOTO, VIDEO/ Posezení, dřevěné figurky, dvě jezírka. Naučná stezka a lesní okruh pro malé cyklisty. Místo bývalé skládky je oáza klidu a rodinné pohody. Podle ohlasů veřejnosti se lesopark poblíž hřbitova u adamovského sídliště Ptačina povedl na jedničku.

Lesopark na místě zavezené skládky má úspěch. Adamovští upravují další plochu pro rodiny s dětmi. V části Kolonie poblíž vlakového nádraží.

Při výletech ho navštěvují i lidé z okolí. Město ho nedávno vybudovalo na místě zavážky rozlehlého smetiště ve spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny. „Myslím, že lesopark pod hřbitovem se povedl na jedničku. Chodí do něj spousta rodin. Dřív to byla zarostlá nevyužitá plocha, která po úpravách nádherně prokoukla. Není tam žádný beton, jen citlivě zasazené dřevěné prvky do přírody. Moc se mi to líbí a s dětmi do lesoparku chodíme. Navíc u vlakového nádraží se už buduje něco podobného. Čím víc takových míst pro rodiny, tím lépe,“ řekla Deníku Rovnost jedna z adamovských maminek Blanka Mikešová.

Podle adamovského starosty Romana Piláta se pro podobný model odpočinkové zóny rozhodli v části Kolonie proto, že tam takový prostor chybí. V záloze mělo město vytipované ještě jedno místo, ale nedohodlo se se soukromým vlastníkem. Nakonec proto zvolilo plochu křtinských lesníků, přes kterou vytéká z nedalekého lesa potůček. „S lesníky jsme domluvení na symbolickém nájemném. Zatímco lesopark u hřbitova je zaměřený na lesní tematiku, tak plocha u vlakového nádraží bude zaměřená na venkov, zemědělství a domácí zvířata. Historicky se totiž jedná o pozemek, kde se hospodařilo. Už jsou tam rozmístěné dřevěné figury domácích zvířat, počítáme i s vyřezávaným traktorem. Bude tam pro děti potrubní telefon, rezervoár, vědro a korýtka s různými hrazdičkami pro vodní hrátky. Chybět nebudou ani dvě posezení,“ upřesnil Pilát. Úpravy plochy mají stát kolem dvou milionů korun.

Do budoucna město počítá s obdobnými prvky také na louce u Křtinského potoka vedle dětského hřiště mezi ulicemi Mírová a Plotní. Následně adamovská radnice uvažuje také o dalších úpravách přírodní lokality Sklaďák, kterou chce pro rodiny s dětmi ještě více zatraktivnit.

