„Neznámý vandal nebo vandalové náš lesní bar posprejoval a poničil. Zmizely přepravky s pivem a další zásoby pro turisty. Mrzí nás to, ale z tohoto důvodu jsme nuceni bar dočasně uzavřít, jelikož se nejedná o první škody,“ uvedli před několika dny na sociální síti členové týmu 4OURPRINCESS.

Lesní bar otevřeli v červnu nedaleko Letovic na Blanensku. Barovou pokladničku podle nich často neznámý zloděj vybral. Proto za občerstvení začali lidé platit přímo na účet. „Vydržte. Dejte tomu ještě šanci. Ten projekt je naprosto skvělý. Nenechte se znechutit pár tupými hovady. Dejte fotopasti po okolí, cokoliv. Doufám, že se na ty paskřivce přijde. Držte se,“ okomentoval projekt jeden z jeho příznivců Josef Bělehrádek.

Lesní bar U Jarka

Vykradenou a rozbitou pokladničku v lesním baru poblíž známého rozcestníku Kalečník řešil opakovaně také zakladatel Lesního baru U Jarka Jaroslav Kala z Rousínova na Vyškovsku. Nepomohlo ani její vyztužení kovem a zabetonování do země. „Od té doby už lidé platí bezhotovostně přes QR kód. Pro někoho je to složitější, ale myslím si, že to příznivci baru pochopí,“ řekl muž.

Ani potíže se zloději a později také s neplatícími návštěvníky v samoobslužném lesním baru mu zatím zmíněný projekt neznechutily natolik, aby ho stopl. Nedávno zveřejnil data z provozu baru za letošní půl rok. Podle nich za šest měsíců nakoupil zboží a projel benzín celkem za sto dvacet tisíc korun. Na účet mu pak lidé poslali zhruba ještě o pět tisíc korun víc. „Práci do toho samozřejmě nepočítám. Z mého pohledu je to dobrovolná služba lidem. Moc mi pomáhají kamarádi. Z plateb ale vyplývá, že zhruba polovina lidí odjíždí bez placení. Drží to ti slušní, co službu ocení a zaplatí i dvojnásobek toho než co je běžné,“ uzavřel nadšenec.

V pokladničce lesního baru v Josefovském údolí u Adamova na Blanensku našli nedávno pro změnu prošlé stravenky a drobné mince v cizích měnách zanedbatelné hodnoty. V minulosti tam řešili také krádeže proviantu ze strany bezdomovců a problémových lidí z nedalekého města. „Už se to ale srovnalo. Hodně nám pomohli adamovští strážníci, adamovská komunita a sociální sítě. Ve většině případů se podařilo tyto problematické osoby vypátrat. Část proviantu vrátili zpět, za zbytek zaplatili nebo si u nás škodu prostě odpracovali,“ řekl Deníku vedoucí neziskovky Ekologické volnočasové centrum Švýcárna Robert Kubáň, která bar provozuje.

Dodal, že v době koronavirové pandemie mohli v centru díky příspěvkům lidí za občerstvení v lesním baru udržet stálého zaměstnance.