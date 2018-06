Lepší vzdělání? V Boskovicích postaví nové centrum

Boskovice – Smlouva podepsána. V pátek firma přebírá staveniště. Prostranství vedle boskovické Základní školy Slovákova obsadí zanedlouho těžká technika a dělníci se pustí do stavby Centra polytechnické výchovy a vzdělávání. To má žáky lépe připravit na volbu budoucího povolání. Po manuální, technické i vědomostní stránce. Záměr přivítal například Josef Malý z Boskovic. „Mobily, počítače, virtuální realita, to ano. Ale děti a mládež neví, jak se drží šroubovák,“ poznamenal muž.

Výstavba centra má přijít na bezmála třiasedmdesát milionů korun. Přibližně dvaašedesát milionů pokryjí Boskovičtí z dotace a zbytek zaplatí z městského rozpočtu. Hotovo má být příští rok v červnu. „Smyslem centra je lépe připravit žáky na budoucí povolání. Díky kvalitnímu zázemí a pomůckám se zlepší například v pracovních činnostech, přírodovědných a technických předmětech,“ uvedla boskovická místostarostka Dagmar Hamalová. ČTĚTE TAKÉ: Stavební skvosty jižní Moravy posledních 100 let: vily, divadla, ale i sídliště V centru počítají s učebnou Dřevo-kovo výroby, pro elektroniku a mechaniku využijí žáci učebnu Techniky a technologií. K dispozici bude také učebna přírodovědy a venkovní učebna s řečnickým systémem a prostorem pro pěstitelské práce. Jenom vybavení centra má stát třináct milionů. „V učebnách budou například modely elektráren, soustruh, frézka, mikroskopy a řada multimediálních zařízení,“ nastínila místostarostka Hamalová. O projektuVýstavba centra má přijít na bezmála třiasedmdesát milionů. Přibližně dvaašedesát milionů pokryjí Boskovičtí z dotace. Má žáky lépe připravit na volbu budoucího povolání. Po manuální, technické i vědomostní stránce. Hotovo bude do konce června 2019.

Součástí centra je také parkoviště pro patnáct aut. Nové výukové prostory mají využívat zejména žáci Základní školy Slovákova a další dvě odloučená pracoviště na náměstí 9. května a Základní škola Sušilova. Podle místostarostky Hamalové také další školy v regionu.



„Přesnou podobu využití centra ještě nemáme zpracovanou. Máme rok na jeho začlenění do našeho vzdělávacího programu. Budou ho využívat žáci Základní školy Slovákova a v omezené míře také dvě naše odloučená pracoviště. A rovněž další školy,“ potvrdil ředitel Základní školy Boskovice Vladimír Ochmanský.



Centrum bude stát v místech, kde město před několika lety začalo stavět sportovní halu. Stavbu však stoply technické problémy a hlavně protesty místních.



Vedle Základní školy Slovákova tak zůstala vyhloubená velká jáma. Později tam mohl stát park, nebo hřiště na tenis a volejbal. Místní nakonec dali zelenou stavbě vzdělávacího centra. To však má řadu kritiků. „K tomuto projektu jsem od začátku velmi kritický. Za mě v té lokalitě měla stát sportovní hala. Je podle mého pro místní mnohem potřebnější než vzdělávací centrum. Ve školách jsou přece vybavené dílny. Za mě jsou to vyhozené peníze, i když většinu nákladů pokryjí dotace,“ uvedl opoziční zastupitel Jiří Pevný. ČTĚTE TAKÉ: Lesempolem láká na kros v krasu. Novinkou je hudební festival

Autor: Jan Charvát