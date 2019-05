Na Blanensku i Vyškovsku tiká časovaná bomba. Za praktické lékaře v důchodovém věku není náhrada. Podobné je to i u pediatrů. Menší obce nejsou pro mladé lékaře atraktivní.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Když Jana Kořalku z Adamova nebo někoho z jeho rodiny rozbolí zuby, musí počítat s cestou do okresního Blanska. Jejich zubař před časem odešel do důchodu a stomatoložka z vedlejší ordinace se přestěhovala. „Ostatní zubaři v Adamově měli plno. Problém s novou registrací jsme měli i v Blansku. Jsme dva dospělí a tři děti. Nakonec jezdíme na okraj Blanska. Tam a zpět je to skoro třicet kilometrů,“ řekl muž.