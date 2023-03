Expedice do Pobaltí, o které pravidelně Deník Rovnost informoval, se podle něj obešla bez závažných problémů. Výprava jen zapadla do sněhem zavátého příkopu, ztratila a znovu našla paměťovou kartu nebo jí na dálnici došel v autě benzín. Se vším si však trio dobrodruhů hravě poradilo a dorazilo až na estonský ostrov Hiiumaa v Baltském moři.

Stovka se dál valí severem. Snídáme u Baltského moře, hlásí nadšenci z Blanenska

Tam je s autem dopravil trajekt. „Pro mě to byla první výprava škodovkou s partou Stovkou tam a zpět. Chtěl jsem si oživit vzpomínky, jak se dříve s těmito auty, které jsme měli doma, cestovalo. Jízda nebyla úplně komfortní, ale o to přece vůbec nešlo. Ujet takovou vzdálenost historickým a čistě českým autem, byl skvělý zážitek a velké dobrodružství. Zvládnout to v moderním nadupaném autě by byla nuda. Za mě je v tom i kus patriotismu,“ poznamenal další z členů expedice Miroslav Kakáč, který spolu s Černým zvládli po cestě i mrazivou koupel v Baltském moři.

Zdroj: Youtube

V řízení se parťáci pravidelně střídali a celkem najeli 4 427 kilometrů. Z toho nezanedbatelnou část na sněhu. „Kdo se chce naučit jezdit na sněhu, ta ať vyrazí právě do Estonska,“ pousmál se Kakáč.

Z Blanenska na sever! Mechanik, instalatér a inženýr jedou veteránem do Estonska

Při putování mrazivou krajinou přespávali ve volně přístupných dřevěných chatkách. Ty ač stály v řídce osídlených oblastech, byly vždy udržované a přístup k nim upravený. „To byl pro mě asi nejsilnější zážitek z celé cesty. Čisté, volně přístupné chatky, s naštípaným dřevem a prohrnutými cestami ke kadibudkám a k parkovišti. I v naprostých pustinách. To samé třeba na rozhledně, kde byly odmetené od sněhu všechny schody. To se u nás jen ta nevidí. Mentalita a přístup Estonců k cizincům jsou prostě jiné,“ řekl třetí účastník spanilé jízdy Stanislav Vítek.

Zdroj: Youtube

Za posledních několik let Jan Černý společně s přáteli z komunity Stovkou tam a zpět najel se svým veteránem po Evropě několik desítek tisíc kilometrů. Byli v Nizozemsku, Finsku, ve Francii, projeli Norsko, Anglii a Skotsko. A také Balkán.

Zdroj: Youtube

„Pořád říkám, že škodovky jsou na cestování nejlepší auta. Jenom musejí mít motor vzadu. S tím, že se něco po cestě může pokazit, se počítá. S sebou si vezeme náhradní poloosu a těsnění pod hlavu motoru. Zatím jsme vždy dojeli v pořádku. A kam se chystáme dál? Už s něco rýsuje ještě na letošní léto, uvidíme, jak to dopadne. Auto to dá v pohodě. Jen přezujeme zimní pneumatiky na letní, opravíme tachometr a jedem!“ dodal Černý.

Sníh, sauna, masakr mezi kamiony. Stovka z Blanenska je už v Estonsku

Výpravy nadšenců může kdokoliv podpořit na bankovním účtu zmíněné komunity 2900475350/2010. Jména dárců jsou pak tradičně napsaná na kapotě historického vozu, se kterým brázdí Evropu.

Zdroj: Youtube