Při nedávné představení finální podoby nových lázní externí projektová manažerka Zoja Šťastná uvedla, že nabídnutá cena odráží mimo jiné inflaci, růst cen ve stavebnictví a právě použití moderních technologií špičkové kvality. Ty mají Blanenským uspořit ročně více než milion korun. Například jen při recyklaci bazénové vody. „Na špičkové úrovni bude také vzduchotechnika a bazénové nerezové vany. Tyto technologie bývají velmi namáhány a musí se často obměňovat. Vybraná firma garantovala, že po dobu deseti let se nebudou muset vyměňovat čerpadla ani zařízení vzduchotechniky,“ sdělila Šťastná s tím, že vybrané technologie kladou důraz na ekonomiku lázní a snížení provozních nákladů a také na šetrnost vůči životnímu prostředí.

Blanenští u projektu nových lázní zvolili metodu Design and Build, kde odpovědnost za zpracování projektové dokumentace projektu, a tím i za celkovou kvalitu provedení, je přenesena na zhotovitele stavby. Zástupci města uvedli, že se v tomto případně nesoutěžil položkový rozpočet, ale celkové řešení stavby a podle toho se odvíjela cena. Zhotovitel nabídl svoje řešení optimalizované varianty a tomu odpovídající cenu.

Původně se mělo jednat o komplex tří propojených budov. Nakonec zástupci města odsouhlasili skromnější verzi. O výstavbu blanenských lázní se měly na startu ucházet tři firmy. Po posouzení kvalifikace se jeden z uchazečů vyloučil. Zbylí dva zájemci měli předložit předběžné nabídky a po jednání s hodnotící komisí podat nabídku závaznou. To nakonec udělal jen jeden z nich a město ho vybralo. „Soutěž měla být vypsaná otevřenějším způsobem a zároveň s jasně daným cenovým stropem. Myslím si, že by to bylo více konkurenční a město mohlo dostat víc závazných nabídek. Když se vybírá jen z jedné nabídky nikdy to podle mě není ideální,“ poznamenal Jan Došek.

Podle blanenského starosty Jiřího Crhy město původně očekávalo, že cena za nový bazén bude nižší. Radní mohli soutěž zrušit a vypsat znovu. To by však celý projekt zpozdilo v krajním případě až o dva roky a také podle všeho prodražilo. „Výběrová komise městu doporučila zmíněnou nabídku přijmout. Vnímali jsme také potřebu veřejnosti a také velkého množství základních škol, abychom krytý bazén už měli,“ poznamenal Crha.

Zmínil také to, že pokud chtěli Blanenští usilovat o dotaci z Národní sportovní agentury, která podle něj může dosáhnout až 120 milionů korun, museli žádost poslat už tento týden. A mít se zhotovitelem uzavřenou smlouvu. Místní také zajímá, jak je to z garancí zmíněné částky za nové lázně 321 milionů korun a zda se nemůže ještě navýšit případně s ohledem na vícepráce. „V rámci řízení Design and Build je zhotovitel vysoutěženou cenou vázaný. K navýšení či vícepracím dojít nemůže,“ reagovali blanenští úředníci.

Krytý bazén v Blansku je zavřený už více jak tři roky kvůli havarijnímu stavu střechy. Poté v areálu lázní fungovala ještě sauna, posilovna, rehabilitační bazén a masáže. Pak je městská společnost Služby Blansko, která zmíněný objekt provozuje, uzavřela loni v lednu také. Důvodem byly rostoucí provozní náklady a špatný technický stav budovy. Lázně Blanenští otevřeli v roce 1976 a v posledních letech už byl objekt na hraně životnosti. Provoz byl navíc stále nákladnější. Ročně bazén navštěvovalo přibližně 75 tisíc plavců. Velkou část tvořili školáci. Otevření nových lázní je v plánu 1. srpna 2026.