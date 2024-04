Novou nákupní zónu otevřel developer M. S. Blanenská loni v létě, lávka však v daném místě stále chybí. Město na ni zatím nemá peníze. „Myslím si, že by to v této lokalitě byla taková přidaná hodnota. Na jednom břehu nové obchodní centrum propojené přes řeku lávkou se Sportovním ostrovem Ludvíka Daňka. Chodí sem spousta lidí na procházky kolem sportovišť a řeky,“ řekl na místě Deníku Dominik Michalík z Blanska.

V podobném duchu mluvila i Tereza Hodaňová, která na sportovní ostrov často jezdí s kočárkem. „Lávku pro pěší bych tady určitě uvítala. Když se chci stavit v obchodním centru po procházce, musím oklikou přes splav nebo přes most u lázní a to je dál. Navíc jet s kočárkem kolem průtahu městem, kde je silný provoz, není moc komfortní. Takto by to bylo přes řeku pohodlnější a kratší,“ dodala žena.

Výstavba lávky je v režii města. M. S. Blanenská připravila základy na břehu, kde stojí obchodní centrum, na druhé straně se zatím nekoplo do země. „Podle smlouvy jsme měli na břehu řeky u obchodního centra lávku naprojektovat a připravit její základy. To jsme udělali. Samotná výstavba už je teď čistě investicí města,“ uvedl projektový manažer společnosti Jan Stejskal.

Se stavbou lávky u Obchodního centra Poříčí přes řeku Svitavu Blansko vyčkává. Snaží se o dotaci.Zdroj: Deník/Jan Charvát

Podle mluvčí blanenské radnice Pavly Komárkové je zmíněná lávka přes řeku Svitavu zatím u ledu. Město dává v současnosti maximální prioritu jiným projektům. Výstavbě krytých lázní a nákladné rekonstrukci nemocnice.

Aktuální náklady na výstavbu lávky nejsou vzhledem k nárůstu cen ve stavebnictví v tuto chvíli známé, podle odhadů se však mohou vyšplhat na několik desítek milionů korun. „S ohledem na technické požadavky, které musí lávka přes řeku Svitavu splňovat, jsou náklady násobně vyšší, než se původně předpokládalo. Vše je projekčně připraveno, město se ovšem aktuálně snaží získat dotaci na realizaci. Vybudování lávky na Sportovní ostrov je nyní zařazeno v zásobníku projektů, které se ucházejí o spolufinancování z metropolitní oblasti ITI,“ informovala nedávno na webu města Komárková.

Zároveň vyloučila možnost, kterou místní často zmiňují. A sice opravu staré nevyužívané lávky mezi novým obchodním centrem a Salmovým jezem. „Nová lávka musí splňovat mimo jiné požadavky Povodí Moravy a odolat velké vodě. Tomu rozhodně tato stará lávka nevyhovuje, navíc není v majetku města,“ dodala mluvčí.