Vyučil se sice obráběčem kovů a nějaký čas i pracoval ve strojírenském podniku, nakonec ale skončil u knihařiny. „Sestra, která je vyučená knihařka, ještě za totality vyráběla takové malé knížečky se šňůrkou na krk. Ty samé jsme pak s bratrem začali dělat s bratrem a objíždět s nimi jarmarky a pak taky hrady a zámky a zjistili jsme, že lidi o ně mají zájem,“ vzpomíná Ladislav Oujeský, který nedávno oslavil čtyřiačtyřicáté narozeniny. Ke knížečkám postupně přibyli diáře, různé druhy zápisníků, fotoalba a další výrobky. „Všechno děláme ručně a zaměstnáváme při tom moji rodinu i bratrovu rodinu. Zapojuje se i moje maminka, která každý rok ušije tak dvanáct set diářů. Moje žena zase navrhla podobu našich diářů,“ říká knihař.

Zakladatelem knihařského rodu je jeho dědeček. Svou dílnu v Boskovicích otevřel v roce 1936. Řemeslu se dodnes věnuje také jeho otec, který za totality pracoval pod komunálním podnikem. Tehdy Ladislav poprvé přičichl k řemeslu. „Rovnou ze školy jsem chodil k otci do dílny a viděl jsem tak, co řemeslo obnáší. A to je podle mne velký přínos pro děti, že mají představu, co jejich otec dělá. Naše děti taky od mala chodí do dílny a jezdí s námi na jarmarky, ale jestli se budou věnovat knihařství, nevím. Můj otec to taky tehdy netušil,“ glosuje s úsměvem Ladislav Oujeský, který ve svém volném čase trénuje florbalisty boskovického orla a nedávno se zapojil i do projektu Paměť národa a zpovídá lidi, které totalitní režim pronásledoval.

Jeho stánek od shora dolů napěchovaný nejen jeho výrobky lidé pravidelně potkávají třeba v českém Krumlově, na Husích slavnostech v Boskovicích nebo na vánočních trzích v na náměstí Míru v Praze a na Zelném trhu v Brně. Setkání s lidmi, kteří se k němu vracejí, pro něj znamená, že jeho práce má smysl. „Lidi se často vrací a říkají, že se těší, až si přijdou vybrat diář. Ten měsíc v Brně na Zelňáku je fyzicky i psychicky náročný, ale toto je pro nás odměnou, že lidé ocení tu práci, a že se vrací, anebo když řeknou, že jim je kolikrát líto do těch zápisníků vůbec něco psát, jak se jim líbí,“ dodává Ladislav Oujeský, kterému právě teď začíná hektičtější období roku. Po zimním odpočinku se musí vrhnout na výrobu, aby jeho zákazníci již na letních jarmarcích dostali své oblíbené diáře na příští rok.