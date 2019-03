Blansko – Blanenské čeká více než dvouměsíční uzavírka místního kina. Důvodem uzavření biografu bude rozsáhlá oprava elektroinstalace a vstupní terasy se schodištěm.

Kino Blansko | Foto: archiv města Blanska

Začít by se s opravami mělo v červnu. „Návštěvníci kina budou muset počítat s tím, že uvedené práce proběhnou za úplného uzavření celé budovy, tedy i kavárny, trvat by měly zhruba od poloviny června do poloviny září,“ uvedl vedoucí kina Pavel Langr.