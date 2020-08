Hlavní chodníky přitom zůstanou přístupné pro potřeby chodců. „Další dopravní omezení budou následovat v návaznosti na jednotlivé fáze výstavby. Podáme o nich průběžné informace,“ slíbila vedoucí odboru.

Do obchodního domu Družba směřovali za socialismu nakupující z celého regionu. Budova uzavírá severní část náměstí, kde ji dostavěli už v roce 1974. „Nezapomínejte, že tam žádný oficiální nápis Družba nebyl. Lidé tomu tak zkrátka byli zvyklí říkat. Nahoře byla sportovní prodejna, pod ní obchod s textilním zbožím. Dole z ulice fungovala samoobsluha a řezník,“ vzpomínal jeden z místních obyvatel David Macek.

Akce je jedním z více projektů, kterými investoři reagují na vysokou poptávku po bydlení ve městě. „Bytů je zde stále nedostatek. Přestože staví stále nové, bývají prodané dávno před jejich dokončením,“ potvrdil starosta Blanska Jiří Crha.

Náklady na výstavbu jsou na náměstí Svobody v řádu desítek milionů. Nové bytové domy by měly přitom vyrůst nad současným sídlištěm Písečná, napravo od točny autobusu, na ploše přes osmnáct tisíc metrů čtverečních. Soukromí investoři tam mohou proinvestovat až miliardu.

Lokality, na kterých se staví nebo bude stavět, jsou rozmístěné po celém města. „Odhadujeme, že do deseti let by se v Blansku mohlo postavit zhruba osm stovek bytů,“ odhadl starosta Crha.