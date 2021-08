V sobotu pracovníci opraví horní část Olomučan a v neděli spodní. V době uzavírky nebudou fungovat žádné zastávky v Olomučanech kromě zastávky točny. Lidé cestující autobusem dvě stě třicet ji mohou použít 7:30 do 17:30.

Už od Března je průjezd obcí zhoršený kvůli opravám. „Museli jsme to začít opravovat v plném provozu a proto tam byl složitější průjezd, ale od prvního září by to mělo být bez menšího problému průjezdné,“ řekl Zbořil.

Po dokončení silnice budou pracovníci dále opravovat chodníky a malovat dopravní značení. „Nejvyšší povolená rychlost bude třicítka, aby řidiči nesráželi lidi, kteří na tom budou pracovat,“ okomentoval Zbořil. Konečný termín veškerých oprav je v březnu roku 2022.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ